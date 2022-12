Muco, colore indica malattia: tutti i casi da trasparente a nero

A ciascuno il suo muco. Infatti, il colore del muco indica una patologia diversa, che può essere più o meno grave, proprio come per le feci.

Per quanto fastidioso e disgustoso, il muco nel naso assolve moltissime funzioni e, contrariamente a quanto si possa pensare, è sempre presente. Sebbene ce ne accorgiamo solo in caso di raffreddori o altri disturbi che interessano le vie aeree.

Il muco (o catarro), denso e appiccicoso, svolge una funzione protettiva di alcune aree come naso, bocca, gola, polmoni, tratto gastrointestinale. Inoltre, intrappola batteri e allergeni impedendone l’ingresso nell’organismo. Almeno fino a quando il quantitativo non sia abbondante e diventa inevitabile l’ingresso di patogeni. Con malattie annesse.

Dette le funzioni del muco, di seguito vediamo quale malattia indica ogni colore. Fermo restando che, ovviamente, il colore da solo non dice tutto e occorre sempre eventualmente appurare se c’è una problematica con analisi ad hoc.

Muco di colore trasparente cosa significa

La classificazione la riporta Il Corriere della sera. Partendo dalla colorazione trasparente, che è quella più naturale quindi vuol dire che non c’è alcun problema.

Muco di colore bianco cosa significa

Il muco bianco potrebbe significare la presenza di una leggera congestione nasale ed è un segnale di allergia, raffreddore o disidratazione. A dargli quel colore è probabilmente l’infiammazione a carico dei tessuti nasali che si gonfiano e rallentano il flusso del muco. Tra l’altro, in questo caso il muco inizia anche a gocciolare.

Muco di colore giallo cosa significa

E’ il colore più tipico del muco, così come viene rievocato nella immaginazione popolare. In questo caso siamo in presenza di un’infezione delle vie respiratorie. Il colore è dovuto al fatto che i globuli bianchi, dopo aver combattuto i batteri, vengono espulsi dal corpo attraverso il muco che diventa giallo. Se si tratta di una infezione virale gli antibiotici sono inutili, quindi meglio non ricorrere subito a farmaci.

Muco di colore verde cosa significa

Il muco di colore verde si verifica quando il sistema immunitario è in piena attività contro agenti esterni potenzialmente molto pericolosi. Muco e catarro verdi sono presenti soprattutto con infezioni batteriche. Il colore verde è determinato dai molti globuli bianchi morti e da detriti cellulari ormai non più utili. Meglio contattare il medico, soprattutto se il muco verde è accompagnato da nausea e febbre.

Muco di colore rosa o rosso cosa significa

A colorare il catarro di colore rosso è la presenza di sangue, solitamente dovuta alla rottura di piccoli vasi sanguigni nelle vie aeree, soprattutto in conseguenza di un lungo periodo di raffreddore. Si parla di epistassi recidivendi quando il sangue dal naso fuoriesce in modo copioso ed è meglio rivolgersi ad un otorino.

Il muco rosso può anche essere indicatore di un trauma fisico o di aria molto secca.

Muco di colore marrone cosa significa

Il colore più scuro rispetto al precedente può essere dovuto alla presenza di sangue secco, per esempio quando si creano delle crosticine interne al naso dopo la fuoriuscita di sangue. Ma anche dalla presenza di polveri e inquinanti presenti nell’aria.

Muco di colore nero cosa significa

Chiudiamo con la colorazione più scura e preoccupante. Infatti, solitamente indica una malattia polmonare, soprattutto per i fumatori. Per le persone immunodepresse, invece, può indicare che sia in corso un’infezione fungina seria. Anche qui si raccomanda di chiamare il medico se a questo muco particolarmente scurso si affiancano altri sintomi come febbre e difficoltà respiratorie.

