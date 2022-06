Colombia, per la prima volta vince sinistra: brutte notizie per Usa

In Colombia vince Gustavo Petro

Una brutta tegola questa che arriva dalla Colombia per gli americani. Visto che il paese latinoamericano è stato quasi sempre governato da partiti di centro e di destra, molto più controllabili dalla longa manus statunitense. Che in Sudamerica cerca da sempre di prevaricare, con alterne fortune.

A vincere le elezioni presidenziali, come riporta Il Fatto quotidiano, è stato con il 50,5 per cento dei voti Gustavo Petro. Che così diventa il nuovo presidente della Colombia. Quest’ultimo è un economista 62enne, già senatore uscente e leader della coalizione di sinistra Pacto Histórico.

La sua vice sarà Francia Márquez, 40 anni ed anche qui si tratta di un fatto storico: la Marquez è infatti la prima donna nera a rivestire questo incarico.

L’ex guerrigliero, con circa 700mila voti in più, ha sconfitto l’imprenditore immobiliare milionario Rodolfo Hernandez (47,26%). Al ballottaggio hanno votato 21,6 dei 39 milioni di elettori, quindi poco più della metà degli aventi diritto. Segno che anche in Colombia, come nelle democrazie occidentali, c’è una forte disaffezione verso la politica.

Colombia: cosa cambia con sinistra al governo

In Colombia c’è un clima esasperato dai problemi della disuguaglianza crescente, dell’inflazione e della violenza. Ma anche di una corruzione dilagante nelle istituzioni. Di fatti, a parte l’astensionismo, altro dato da registrare è che i partiti tradizionalmente al potere, sono stati severamente puniti. Lo stesso Hernandez, che ha offerto la sua collaborazione, è un outsider.

Gustavo Petro promette, tra le altre cose, di dare ascolto alla maggioranza silenziosa di contadini, indigeni, donne e giovani. Vedremo cosa farà concretamente nel corso del suo mandato, che potrebbe rafforzare la collaborazione con altri paesi vicini di matrice socialista. Sebbene non mancheranno bastoni tra le ruote poste dagli Usa.

Un paese complicato la Colombia, con una criminalità dai livelli elevati. Capace di partorire personaggi come Pablo Escobar.