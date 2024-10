Coccolotti, follia su TikTok: edicolante minacciato di morte

Apparsi per la prima volta tra gli anni 90 e 2000, i coccolotti sono tornati in edicola. Diventati virali su TikTok.

Le nozze tra il consumismo e TikTok sta figliando una nuova razza umana. Che patisce patologie che vanno ben oltre le note manie di acquisto compulsivo. L’elenco di prodotti finiti “vittime” di questi maniaci dell’acquisto a tutti i costi comincia a non contarsi più. E di mezzo ci finiscono pure gli eventi, come la sagra dei funghi di Cusano Mutri (della quale abbiamo parlato qui). Ultimo esempio riguarda i teneri coccolotti.

Qualcuno, pur di accaparrarsi questo giocattolino uscito negli anni ’90 e ritornato in auge proprio come altri fenomeni di quel decennio (si veda gli Oasis o gli 883), èarrivato perfino a minacciare i rivenditori pur di averli. Come un povero edicolante di Casalnuovo, che ha avuto come unica colpa, quella di proporli a prezzi convenienti.

E tanto è bastato per scatenare la famelica attenzione dei nuovi mostri di questa epoca.

Cosa sono i coccolotti

Come spiega Wired, i Coccolotti sono stati lanciati da Giochi Preziosi tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila nei negozi di giocattoli. All’epoca fu un ottimo successo. Sono poi tornati sul mercato nel 2019, senza però ripetere il successo originario sperato.

Tuttavia, se qualcuno credeva che ormai i tempi fossero cambiati, si è sbagliato. Il 9 settembre 2024 Gedis – editore italiano di proprietà dello S.N.A.G. Confcommercio, il più importante sindacato dei giornalai italiani – ha annunciato il ritorno dei Coccolotti, sebbene questa volta nelle edicole. Che ormai nelle nostre città appaiono sempre più come reperti della preistoria.

C’è però anche un’altra novità importante: la nuova linea si chiama “Coccolotti Love & Tell”: è presente un cuoricino sulla pancia dell’orsacchiotto che permette di registrare messaggi per poi farli riascoltare. Il che ha scatenato, proprio su TikTok, una serie di video virali, che hanno scatenato un’attenzione non di poco conto su questo prodotto.

In totale, sono disponibili 6 diverse combinazioni di colori (rosa e pesca, rosa e rosso, grigio e rosa, azzurro e bianco, rosa e blu e completamente rosa), e sono presenti scritte e loghi come “Hug me” oppure “Kiss”.

Non manca poi una versione speciale: il Coccolotto polar Bear, posizionato sulla base di iceberg, che si illumina di blu ed emette un “brr” di freddo. Accarezzandolo, invece, il suo naso si colora di rosso accompagnato da un messaggio: “Love you”.

Quanto costano i Coccolotti?

In edicola si possono acquistare a 12,50 euro, mentre su Amazon i prezzi sono variabili, ma tendono ad essere più alti. Si parte generalmente dai 16 euro.

Fenomeno TikTok

Come dicevamo, da giorni su TikTok si assiste all’inondazione di video dedicati ai Coccolotti, tra il serio e il faceto. C’è chi si limita a recensirli, altri a fare video simpatici. Poi ci sono i rivenditori, che cercano di approfittare giustamente del fenomeno per guadagnarci.

Un edicolante di Casalnuovo ha avuto l’imprudenza di proporli a circa 10 euro. E da qui si è scatenato il panico. A Coccolotti terminati, ha iniziato a ricevere minacce piuttosto inquietanti. Ecco il suo video.

