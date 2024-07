Se anche l’incriccato Clooney ‘silura’ Joe Biden

In una intervista al NYT, George Clooney ammette che Joe Biden debba fare un passo indietro e sia impresentabile.

Dopo averlo mandato al massacro mediatico, ora l’establishment spinge affinché il presidente americano in carica, Joe Biden, faccia un passo indietro. Troppo palesi i suoi problemi cognitivi. Aspetto che in molti avevamo già notato da qualche anno. E non solo poveri comuni osservatori della realtà, ma anche esimi psichiatri.

Perfino una star di Hollywood, fervente elettore del Partito democratico (aspetto che garantisce una buona rendita per lavorare nella contorta Industria cinematografica americana), amico dei Clinton e degli Obama, ovvero George Clooney, scende in campo per spingere Sleepy Joe fuori dalla corsa per la Casa bianca contro il vulcanico Donald Trump. Il quale, salvo possibili brogli o golpe giudiziari, dovrebbe vincere a mani basse.

Clooney invita Biden a rinunciare alla Casa bianca

In una intervista al New York Times, Clooney ha parlato dello stato di salute di Biden, come lo ha visto nella raccolta fondi di tre settimane fa:

(…) Amo Joe Biden. Come senatore. Come vicepresidente e come presidente. Lo considero un amico e credo in lui. Credo nel suo carattere. Credo nella sua moralità. Negli ultimi quattro anni ha vinto molte delle battaglie che ha affrontato. Ma l’unica battaglia che non può vincere è quella contro il tempo. Nessuno di noi può farlo. È devastante dirlo, ma il Joe Biden che ho visto tre settimane fa alla raccolta fondi non era quello del 2010. Non era nemmeno il Joe Biden del 2020. Era lo stesso uomo che abbiamo visto tutti al dibattito

Poi, dopo altre considerazioni, avanza qualche nome alternativo:

Ascoltiamo Wes Moore, Kamala Harris, Gretchen Whitmer, Gavin Newsom, Andy Beshear, J.B. Pritzker e altri

Insomma, ora si muove anche la macchina di Hollywood radical chic contro il povero Joe. Che per lockdown, guerre, mascherine e vaccini andava bene. Ma ora serve farlo fare a qualcun altro che sia più credibile e presentabile.

