Cleopatra sepolta a Napoli? Come stanno le cose

Su TikTok si sta diffondendo il mito che Cleopatra sia sepolta a Napoli. Tuttavia, è più probabile si trovi ad Alessandria d’Egitto.

Articolo in sintesi La tomba di Cleopatra si trova a Napoli? Non esistono prove scientifiche che Cleopatra sia sepolta a Napoli. E’ una voce che sta circolando su TikTok, forse alimentata dall’esposizione mediatica intorno alla città in corso da alcuni anni. E dalla presenza di altri personaggi, come Dracula. C’è in particolare una studiosa che afferma di trovi nel Monte Cuma, nei Campi Flegrei. Dove si trova la tomba di Cleopatra? La tomba di Cleopatra ad oggi non è stata ancora individuata, ma si presuppone si trovi in Egitto. Le ricerche principali si concentrano a Taposiris Magna, un sito archeologico a circa 50 km da Alessandria d’Egitto, per la presenza di un lungo tunnel ricco di statue e di reperti dedicati alla regina d’Egitto.

La tomba di Cleopatra si trova a Napoli? La teoria che circola su TikTok

Su TikTok sta circolando la teoria secondo la quale Cleopatra sarebbe sepolta a Napoli. La teoria sarebbe alimentata dal fatto che di recente sono state fatte interessanti scoperte archeologiche nella provincia partenopea, come la “Tomba del Cerbero” a Giugliano di Napoli (nei pressi di via Ripuaria).

Una tomba ipogea romana, edificata secondo gli archeologi e gli storici, durante l’epoca ellenistica (iniziata proprio con l’ascesa al potere di Cleopatra, dopo la morte di suo padre Tolomeo) in un’area cimiteriale dell’antica Liternum.

Oltre a ciò, ad alimentare il mito è anche probabilmente l’attrazione storico-culturale piuttosto evidente nei confronti della città di Napoli, che sta vivendo uno straordinario interesse in termini di turisti ma anche sui Social. Interesse meritato, senza dubbio, per il grande patrimonio culturale, la bellezza paesaggistica e la ricchezza gastronomica.

Del resto, a Napoli e provincia sono stati sepolti altri grandi personaggi del passato, non strettamente legati all’antica Partenope. Si pensi a Virgilio, Leopardi o perfino Dracula.

questo utente sostiene si trovi nel Monte Cuma e nei commenti indica anche i testi dei suoi studi.

Qui l’utente spiega anche perchè

E allora, dove si trova davvero la tomba di Cleopatra?

Dove si trova la tomba di Cleopatra?

La tomba di Cleopatra ad oggi non è stata ancora individuata, ma si presuppone si trovi in Egitto. Le ricerche principali si concentrano a Taposiris Magna, un sito archeologico a circa 50 km da Alessandria d’Egitto, per la presenza di un tunnel sotterraneo e mummie greco-romane. Cleopatra dovrebbe essere stata sepolta insieme a Marco Antonio. Il tunnel è lungo circa 1.300 metri ed è stato scavato nella roccia, definito dagli archeologi un autentico “miracolo geometrico“.

Oltre alle statue, nel tunnel sono state rinvenute anche monete con il volto di Cleopatra, maschere e mummie con il volto rivolto al tempio. Elementi che indicano una sepoltura di alto rango e alimentano la possibilità, e la speranza degli archeologi, che la tomba di Cleopatra si trovi lì.

Chi era Cleopatra

Cleopatra VII nacque nel 69 a.C. ad Alessandria d’Egitto da Tolomeo XII. Contrariamente a quanto si pensi, la regina non aveva origini egizie, ma macedoni, essendo discendente di Tolomeo. Uno dei generali che assieme ad Alessandro Magno nel 332 a.C. conquistarono l’Egitto.

Dopo la morte di Tolomeo, prese il controllo della regione, instaurando la dinastia tolemaica e segnando l’inizio dell’era ellenistica in Egitto con capitale Alessandria.

Ebbe una storia d’amore con Giulio Cesare, interessato a un’alleanza con l’Egitto per motivi economici. Dalla loro unione nacque Tolomeo Cesare, detto Cesarione, il quale salì al potere a 18 anni.

Cleopatra ordinò anche la morte del giovane fratello-sposo Tolomeo XIII. Leggendaria sarà la storia d’amore tra la Regina d’Egitto e il generale romano Marco Antonio, iniziata nel 41 a.C. La quale costituiva anche una importante alleanza politiche del mondo antico, ma era anche mal digerita dai vertici dell’Impero romano, con Ottaviano che sconfisse gli egiziani nella proverbiale battaglia di Azio (31 a.C.).

Persa la guerra, Cleopatra preferì morire da regina, tramite il morso velenoso di un aspide. Stessa sorte sarebbe toccata a Marco Antonio. Anche perché Ottaviano intendeva esporre il suo cadavere tra le vie di Roma come fosse un trofeo.

Tuttavia, anche su questo suicidio ci sono voci discordanti e varie teorie. Il suo mito ha ispirato vari Colossal, tra cui il più celebre quello di interpretato dalla grande Liz Taylor.

Fonti:

Corriere della sera

Wikipedia

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