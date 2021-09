Classifica migliori Università del mondo: la prima italiana è solo 113ma

Quali sono le migliori Università del Mondo? Le classifiche lasciano sempre il tempo che trovano, sebbene, quando attendibili, danno un minimo di idea di come vanno certe cose.

Le università italiane erano una eccellenza, con la Federico II di Napoli che è addirittura il primo ateneo ateo statale d’Europa (del resto sono tanti i primati di Napoli, prima dell’Unità d’Italia).

Tuttavia, le varie riforme partite dalla fine degli anni ’90, l’hanno smembrata. Trasformandola in una rincorsa ai punti, con il proliferare di tante cattedre per materie pressoché utili solo per sistema il “parente di“, “l’amante di” o “l’amico di“. In pieno stile italico.

Ma tralasciando queste beghe politiche delle quali ho ampiamente parlato in altre sedi, vediamo come si posizionano le università italiane nell’ultima National Taiwan University Ranking 2020-21 – Center for World University Rankings (CWUR).

Il cui nome potrebbe non essere sinonimo di rilevanza, ma utilizza dei parametri molto attendibili per giudicare le università. E quelle italiane ne escono male.

Classifica CWUR come funziona

Vediamo dal sito ufficiale del CWUR di cosa si tratta.

Il Center for World University Rankings (CWUR) è un’organizzazione di consulenza leader che fornisce consulenza politica, approfondimenti strategici e servizi di consulenza a governi e università per migliorare i risultati dell’istruzione e della ricerca.

Dal 2012, CWUR pubblica l’unica classifica accademica delle università globali che valuta i seguenti parametri:

Qualità dell’istruzione, misurata dal numero di alunni di un’università che hanno vinto i principali riconoscimenti accademici rispetto alle dimensioni dell’università (25%) Alumni Employment, misurato dal numero di alunni di un’università che hanno ricoperto posizioni dirigenziali apicali nelle più grandi aziende del mondo rispetto alle dimensioni dell’università (25%) Qualità della Facoltà, misurata dal numero di docenti che hanno ottenuto i maggiori riconoscimenti accademici (10%) Prestazioni di ricerca:

i) Risultati della ricerca, misurati dal numero totale di articoli di ricerca (10%)

ii) Pubblicazioni di alta qualità, misurate dal numero di articoli di ricerca che compaiono su riviste di alto livello (10%)

iii) Influenza, misurata dal numero di articoli di ricerca apparsi su riviste altamente influenti (10%)

iv) Citazioni, misurate dal numero di articoli di ricerca altamente citati (10%)

La classifica è iniziata come un progetto a Jeddah, in Arabia Saudita, con l’obiettivo di classificare le prime 100 università mondiali. È stato rapidamente riportato in tutto il mondo dalle università e dai media e sono state ricevute molte richieste per espanderlo.

Nel 2019, la classifica si è ampliata per elencare le prime 2000 su quasi ventimila università in tutto il mondo, diventando così la più grande classifica accademica delle università globali.

Dal 2016, il Center for World University Rankings ha sede negli Emirati Arabi Uniti.

CWUR classifica

Ecco le prime 100 Università italiane secondo il Center for World University Rankings:

Come si può notare, nella Top 100 non c’è neanche una università italiana. Bisogna infatti scendere ancora, fino al 113mo posto, per trovare La Sapienza di Roma.

La seconda italiana la troviamo addirittura al 165mo posto: l’Università di Padova. Le università di Milano e Bologna si piazzano rispettivamente 176ma e 177ma. La prestigiosa Federico II di Napoli 238ma. Poco sopra l’Università di Torino: 230ma.

Potete visionare la classifica completa sul sito ufficiale, anche per vedere per curiosità l’università dove avete studiato o studiate, o dove lavorate o avete lavorato, come sta messa. Probabilmente non benissimo, se le prime cinque italiane si piazzano così male.