Le 10 città italiane più green: nessuna del Sud

Anche quest’anno è stato stilato il rapporto Ecosistema Urbano, realizzato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e ‘Il Sole 24 Ore’. Si tratta di una graduatoria relative alle città italiane con i più alti parametri di vivibilità in Italia.

Sono utilizzati vari indicatori, che identificano il tasso di sostenibilità della città reale rispetto a un modello di città ideale. Per l’edizione 2024 del rapporto sono stati introdotti alcuni cambiamenti: è stato rivisto il peso di qualche indice, come la percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti, che in questa edizione influisce meno.

Tra i nuovi indicatori troviamo la voce relativa alla Variazione nell’uso efficiente del suolo, elaborato da Legambiente su dati Istat. Lo scopo dichiarato è quello di stimolare una riflessione anche in ottica trend sulla sfruttamento delle risorse territoriali.

Ma vediamo la Top 10. Si noterà, purtroppo, che non figura alcuna città del sud. Inoltre, popolano anche le ultime 10 posizioni.

Quali sono le città italiane più green

Ecco la Top 10 delle città italiane più green.

Cremona Bolzano Bologna Mantova Treviso Forlì Pordenone

Veniamo ora al podio:

Parma Trento Reggio Emilia

Dunque, molto bene l’Emilia-Romagna, ma non avevamo dubbi. Sebbene sia anche una regione dal territorio molto fragile, come dimostrano le ultime alluvioni di questi 2 anni.

Le città del sud, come detto, occupano le ultime 10 posizioni: Caserta, Catanzaro, Vibo Valentia, Palermo, Crotone e Reggio Calabria davanti a Catania, fanalino di coda. Qui a dominare è purtroppo la Calabria. Regione dalle grandi potenzialità, soffocate da interessi particolari.

