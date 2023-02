Cinque minuti: di cosa parla nuovo programma dell’insaziabile Bruno Vespa

Vediamo di cosa tratta e a che ora va in onda Cinque minuti, il nuovo programma di Bruno Vespa su Raiuno. Ma anche le perplessità nel CDA Rai

Il decano del giornalismo italiano, in Rai dall’età di 18 anni (seppur inizialmente in radio) Bruno Vespa, condurrà un altro programma su Raiuno. Il cui titolo si ispira anche alla sua durata: Cinque minuti.

Come non bastasse lo spazio di cui gode sulla rete ammiraglia dell’emittente pubblica da oltre un quarto di secolo in seconda serata con il programma Porta a porta. Chiamato non a caso “la terza Camera” per l’importanza che ha assunto. Mai messo in discussione da alcun governo. Solo il M5S tentò una timida riflessione sulla sua messa in onda.

Vediamo a che ora andrà in onda Cinque minuti di Bruno Vespa e di cosa tratterà.

Cinque minuti di Bruno Vespa a che ora in onda

Come riporta Il Fatto quotidiano, Cinque minuti di Bruno Vespa va in onda tra il Tg1 della sera e la trasmissione di Amadeus “I soliti ignoti”. Sullo stile de Il fatto condotto e curato dal grande Enzo Biagi. Pertanto, grosso modo l’orario è 20:33-20:38.

Il programma ricade dunque in una fascia privilegiata, a cavallo tra il telegiornale e il prime-time di Raiuno.

Cinque minuti di Bruno Vespa di cosa parla

Meno notizie sul web ci sono riguardo i contenuti del programma. Ma, presumibilmente, approfondirà ogni sera un argomento di politica, attualità o costume del momento.

Non sono mancate però perplessità all’interno del Cda della Rai. Tra chi si chiede se il giornalista percepirà un emolumento aggiuntivo per questa nuova ed ennesima fatica giornalistica, oppure no. E se non possa finire per fare concorrenza a Il cavallo e la torre di Marco Damilano, che va in onda nella stessa fascia su Raitre.

Insomma, un ulteriore approfondimento il cui taglio è prevedibile e che va ad aggiungersi ai tanti altri presenti. Nei quali però la verità è raramente di casa…

