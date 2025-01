Chiude storico Cinema Metropolitan di Napoli: solite lacrime di coccodrillo

Vediamo perché chiude il Cinema Metropolitan di Napoli, la sua storia e cosa apre al suo posto.

Come avevamo già previsto in un precedente articolo, per le sale cinematografiche si prevedeva un’autentica strage, poiché si sarebbero sommati più fattori che non avrebbero permesso ai Cinema di sopravvivere. E in effetti, è ciò che sta accadendo, soprattutto ai piccoli Cinema in città. Ma anche i Multisala fanno fatica.

L’ultima vittima di questo genocidio culturale e occupazionale è lo storico Cinema Metropolitan di Napoli, sito nel centro storico della città, che chiude dopo 70 anni.

Come riporta Fanpage, ha alzato bandiera bianca Giuseppe Caccavale, storico impresario napoletano, insieme a Nicola Grispello tra i gestori del Cinema attraverso la società Sistema Spettacoli Srl.

La chiusura del Cinema Metropolitan di Napoli è lo specchio dei tempi, dove tutti piangono per la dipartita di storici esercizi commerciali ma poi acquistano prodotti o servizi su internet. Dall’acquisto di abiti che porta alla chiusura del negozio di abbigliamento fisico sotto casa alla fruizione di film e serie tv sulle piattaforme streaming.

Il sentimento, i ricordi, la nostalgia, la passione, da soli non bastano. Servono soldi, per mantenere una struttura e chi ci lavora. Pagare le innumerevoli tasse, soddisfare la contorta burocrazia italica. Tanti che piangono il Metropolitan sono poi quelli che preferiscono guardare un contenuto comodamente sulla poltrona del proprio salotto di casa.

Storia del Cinema Metropolitan di Napoli

Dove ora sorge (anzi, sorgeva) il Cinema Metropolitan di Napoli c’erano delle cave da cui si estraeva il tufo per costruire i palazzi. Poi con lo scoppio della drammatica Seconda Guerra Mondiale furono usate come rifugio anti-aereo (un po’ il destino dell’attuale Galleria borbonica).

Il Cinema sorse negli anni ’50, in piena ascesa delle sale cinematografiche italiane (ben raccontata da Nuovo cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore), nella formula del mono-sala come si soleva fare ai tempi. Tuttavia, il Metropolitan aveva oltre 3 mila posti, risultando così il più grande in Italia.

Poi, con l’arrivo dei Multisala negli anni Duemila, anche il Cinema Metropolitan di Napoli si è adeguato, diventando tale. Ma è anche qui che inizia il suo declino: quando la Warner costruì il multi-sala, fu fatto un leasing presso l’allora Banco di Napoli, oggi Banca Intesa Sanpaolo, proprietaria del multisala.

Alla scadenza, infatti, non fu riscattato ed è tornato all’istituto di credito. Caccavale- che è anche direttore artistico del Teatro Augusteo e gestisce il Cinema Pierrot di Ponticelli, tra i più moderni dell’area est – tentò una trattativa con la Banca per un rinnovo del contratto, ma il prezzo era gradualmente salito fino ad essere diventato insostenibile.

Di qui la messa in vendita, sebbene viga un vincolo della Soprintendenza, grazie al vituperato ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, perché ritenuto di interesse importante anche come destinazione. Che dovrebbe scongiurare il sorgere dell’ennesimo centro commerciale o della friggitoria. Vi lavorano 10 dipendenti fissi più altri con contratti interinali.

Cosa apre al posto del Cinema Metropolitan di Napoli

Per quanto sia stato imposto il vincolo di cui sopra, La Repubblica riporta in anteprima la notizia che un’importante azienda attiva nel settore moda si è aggiudicata l’asta per le cavità in via Chiaia 149. Vi aggiorneremo sui prossimi concreti sviluppi.

Certo è che Eros aveva proprio ragione in Dove c’è musica, brano del 1996 contenuto nell’omonimo album, quando dice, anticipando i tempi:

Hanno buttato giù l’Odeon e ci faranno un discount. Un altro sogno che uccidono, un’altra volgarità… Qualcuno ha detto è il segno che cambia il tempo. Qualcuno che non ci sta a cambiare dentro.

