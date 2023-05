Cina e India hanno condannato Russia all’Onu? Non è così

I media si riferiscono ad un paio di votazioni di risoluzioni ONU di Cina e India, ma non hanno condannato la Russia.

In questi ultimi anni abbiamo avuto una prova palese, semmai ce ne fosse ancora bisogno, di come i media mainstream occidentali manipolino la verità. Girando le notizie in base alle esigenze dell’establishment ed ovviamente del proprio editore. In queste ore, per esempio, hanno riportato quasi tutte a caratteri cubitali: “Cina e India riconoscono per la prima volta l’aggressione della Russia all’Ucraina“.

Si riferiscono, in particolare, ad un paio di votazioni di risoluzioni ONU dei due giganti economici. Tuttavia, se si leggono con più attenzione le votazioni, si scoprirà qualcos’altro.

Cina e India non hanno condannato Russia all’ONU

Cina e India, in seno all’Onu, hanno votato sì a una risoluzione così titolata: “Cooperazione tra le Nazioni Unite e regionali e altre organizzazioni: cooperazione tra Nazioni Unite e Consiglio d’Europa”. Mentre si sono astenute su un singolo passaggio, quello strettamente relativo all’invasione russa, dove si fa riferimento alla “aggressione da parte della Federazione Russa contro l’Ucraina”. Oltre che “contro la Georgia prima di quella“.

Come fa notare Il Primato Nazionale, nello specifico il paragrafo che ha generato fraintendimenti tra i media è soprattutto il numero 9, situato alla pagina 2, nel quale si afferma:

Riconoscendo anche che le sfide senza precedenti che l’Europa si trova ad affrontare a seguito dell’aggressione da parte della Federazione Russa contro l’Ucraina, e contro la Georgia prima di quella, e la cessazione come membro della Federazione Russa nel Consiglio d’Europa, chiede un rafforzamento della cooperazione tra Nazioni Unite e Consiglio d’Europa, in particolare in modo da ripristinare prontamente e mantenere pace e sicurezza basate su rispetto della sovranità, integrità territoriale e indipendenza politica di ogni Stato, assicura il rispetto dei diritti umani e della legge internazionale umanitaria durante le ostilità, provvede risarcimenti alle vittime e consegna alla giustizia tutti coloro responsabili di violazione alla legge internazionale

Questo specifico passaggio ha ricevuto 81 sì, 10 no e 48 astenuti. Tra gli astenuti vi sono: Cina, India e Brasile, che fanno parte del gruppo dei Paesi BRICS, insieme alla stessa Russia e al Sudafrica. Gruppo che racchiude quindi i paesi in forte ascesa economica che si contrappongono all’Occidente ormai da tempo in decadenza. Al quale, oltretutto, si stanno aggiungendo diversi paesi arabi.

A votare contro, oltre che ovviamente la Russia, anche i paesi ancora nella sua orbita: Bielorussia, Iran, Siria, Sudan, Cuba e Corea del Nord.

Insomma, in conclusione, Cina e India non hanno condannato la Russia. Semmai, si sono astenute su un punto mantenendo un atteggiamento speculare rispetto a Russia e Occidente, proprio come durante la Guerra fredda facevano i cosiddetti “paesi non allineati“. Non hanno interesse a strappare con nessuna delle due parti, perché fanno affari con entrambi. E, almeno per ora, hanno governi sovranisti abbastanza forti da prendere decisioni in modo indipendente.

Ricevi via mail le news sulla guerra in Ucraina che i Tg non riportano (controlla anche in Spam)

Lascia questo campo vuoto Indirizzo email *

– / 5 Grazie per aver votato!