Cibo dagli insetti: stanno fallendo tutte le società del settore

Scritto il Luca Scialò
Pubblicato inambiente economia

Anche il cibo derivante da insetti imposto dall’Unione europea si sta rivelando un’utopia che costa soldi e posti di lavoro.

La notizia fa il paio con il fallimento delle aziende che si occupano di produrre finta carne ideata con prodotti vegetali. Si tratta di mode, spesso imposte dalla moda o perfino dalle leggi scritte da burocrati, che però cozzano con la realtà e con le abitudini o le esigenze delle persone. Un po’ come il rinvio del bando di diesel e benzina. Parliamo del cibo ricavato dagli insetti.

Un altro mantra prodotto da Bruxelles. In particolare, come spiega Altro pensiero, il progetto è quello di usare il calore in eccesso degli impianti di biogas per allevare insetti (da mangiare), trasformando scarti organici in proteine “sostenibili.

Dunque, tante cose belle e positive: Economia circolare, basse emissioni, futuro green. Ma cosa non ha funzionato?

Cibo dagli insetti: il fallimento green

Come funziona il sistema? Su tre presupposti:

  1. il biogas produce calore in surplus;
  2. gli insetti hanno bisogno di calore esterno;
  3. gli insetti possono nutrirsi di scarti agricoli.

Cosa non ha funzionato? Quest’ultimo anello della catena. In quanto gli scarti agricoli diventano improvvisamente “rifiuti”, quindi intoccabili, inutilizzabili.

Ed ecco che tante aziende che credevano in questa utopia stanno fallendo: ultima la società francese Ynsect, messa in liquidazione dal Tribunale commerciale di Evry. A fronte di pochi milioni di euro di fatturato, ne aveva oltre cento di debiti. Proprio come i dipendenti che resteranno a casa.

Ma altri fallimenti stanno riguardando gruppi in Danimarca, Canada, Sudafrica, Stati Uniti. Gli insetti sulle nostre tavole possono attendere.

- / 5
Grazie per aver votato!

Notifiche push abilitate

Grazie per aver abilitato le notifiche!

PubblicitàPubblicità

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Il presente Blog riporta il parere personale sui principali fatti di politica, attualità e altri argomenti del sociologo e copywriter Luca Scialò. Sebbene prevalentemente suffragati da fonti di siti esterni. Collaborano a titolo gratuito alcuni amici. Le immagini sono ricavate solitamente da Google License Creative Commons o da siti copyright free come Pixabay. Qualora in un articolo fossero state usate una o più immagini con diritto d'autore contattatemi in privato per la repentina rimozione. 

Tema Seamless News, sviluppato da Altervista

Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Notifiche Push - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario