Cibo dagli insetti: stanno fallendo tutte le società del settore

Anche il cibo derivante da insetti imposto dall’Unione europea si sta rivelando un’utopia che costa soldi e posti di lavoro.
La notizia fa il paio con il fallimento delle aziende che si occupano di produrre finta carne ideata con prodotti vegetali. Si tratta di mode, spesso imposte dalla moda o perfino dalle leggi scritte da burocrati, che però cozzano con la realtà e con le abitudini o le esigenze delle persone. Un po’ come il rinvio del bando di diesel e benzina. Parliamo del cibo ricavato dagli insetti.
Un altro mantra prodotto da Bruxelles. In particolare, come spiega Altro pensiero, il progetto è quello di usare il calore in eccesso degli impianti di biogas per allevare insetti (da mangiare), trasformando scarti organici in proteine “sostenibili”.
Dunque, tante cose belle e positive: Economia circolare, basse emissioni, futuro green. Ma cosa non ha funzionato?
Cibo dagli insetti: il fallimento green
Come funziona il sistema? Su tre presupposti:
- il biogas produce calore in surplus;
- gli insetti hanno bisogno di calore esterno;
- gli insetti possono nutrirsi di scarti agricoli.
Cosa non ha funzionato? Quest’ultimo anello della catena. In quanto gli scarti agricoli diventano improvvisamente “rifiuti”, quindi intoccabili, inutilizzabili.
Ed ecco che tante aziende che credevano in questa utopia stanno fallendo: ultima la società francese Ynsect, messa in liquidazione dal Tribunale commerciale di Evry. A fronte di pochi milioni di euro di fatturato, ne aveva oltre cento di debiti. Proprio come i dipendenti che resteranno a casa.
Ma altri fallimenti stanno riguardando gruppi in Danimarca, Canada, Sudafrica, Stati Uniti. Gli insetti sulle nostre tavole possono attendere.