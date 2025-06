Ci stanno razionando l’acqua per venderla ai paesi ricchi

E’ in corso da anni un progetto che prevede un razionamento di alcune attività per dare l’acqua alle super potenze del mondo.

Da diversi anni è in atto un progetto che ha uno scopo alquanto sinistro, degno di una serie tv dispotica. Ridurre al minimo il consumo di acqua nelle aree in cui genera scarsi introiti – agricoltura, allevamento, consumo da parte delle famiglie a basso reddito, ecc. – per offrirla, opportunamente imbottigliata, alle ricche popolazioni urbane di Cina, India, Penisola Arabica, ecc. Le aree più ricche e influenti del globo.

Basta leggere cosa diceva un relatore al World Economic Forum del 2018, il quale paragonava agricoltura e allevamento addirittura un “genocidio”. Capofila di questa mission è la Francia, che non a caso da anni è governata da un ex manager dei Rotschild. Queste le sue parole nel 2023:

La nazione deve fare con l’acqua la stessa cosa che abbiamo fatto con l’energia […] Una sorta di piano di sobrietà. È la fine dell’abbondanza

Secondo un’inchiesta del Guardian, una multinazionale molto attiva per il raggiungimento di questo obiettivo è Nestlé, che

estrae milioni di litri dalle loro terre, questi residenti [indigeni dell’Ontario] non hanno accesso ad acqua pulita

Non male anche quello che fa Coca-Cola, che secondo un articolo dell’Indipendent

sta prosciugando le sorgenti di un villaggio indigeno messicano, costringendo i residenti ad acquistare acqua in bottiglia. L’impianto di imbottigliamento ‘consuma più di un milione di litri al giorno

A chi va l’acqua europea? Soprattutto alla Cina

Come riporta Maurizio Blondet, in Cina da almeno un decennio le autorità locali stanno scavando pozzi più profondi per accedere all’acqua potabile, un accesso che è diventato più difficile perché l’80% delle falde acquifere nei principali bacini fluviali è inadatto al contatto umano.

Basti pensare che l’85% dell’acqua dei principali fiumi di Shanghai risultava imbevibile nel 2015, secondo gli standard ufficiali, e il 56,4% non era idoneo a qualsiasi utilizzo. E ancora, a Tianjin, la principale città portuale della Cina settentrionale, che vanta una popolazione di ben 15 milioni di abitanti, solo il 4,9% dell’acqua risultava potabile.

E così, nel 2019 il mercato cinese risultava essere passato da 43 a 49 miliardi di dollari in un anno, con una crescita stimata intorno al 12,5% (ovvero oltre 5 miliardi di dollari!) all’anno. Altri paesi assetati risultano essere India, il distretto di San Paolo in Brasile e Sudafrica. Dunque, tutti i paesi BRICS eccetto la Russia.

In Italia, basta vedere cosa è stato fatto alle risaie a Vercelli.

