Chiude InfoJobs: i motivi e cosa fare per i propri dati

InfoJobs Italia chiude i battenti, lasciando i servizi attivi fino al 31 dicembre 2025. Fondata nel 1998 all’interno del Grupo Intercom con sede a Barcellona, è di proprietà del Grupo Adevinta attraverso la sua filiale in Spagna. Ha aperto la prima sede nel nostro paese nel 2004, a Milano. Diventando in poco tempo una delle piattaforme più utilizzate per cercare lavoro.

Nel 2010 ha raggiunto ben 5 milioni di iscritti, con 70.000 aziende registrate e migliaia di annunci pubblicati ogni giorno. Nel 2019 è stata accorpata ad Adevinta, una costola di Schibsted, specializzata nel marketplace digitali e controllante di altri siti celebri in Italia come Subito.it e Fotocasa.

Ciò da una nuova spinta alla piattaforma, che vede anche il lancio di un’app mobile e il sempre maggiore utilizzo di algoritmi finalizzati ad affinare meglio l’abbinamento dei profili con gli annunci. Così da migliorare l’esperienza degli utenti e facilitarli, almeno in teoria, nella ricerca di un lavoro.

Ma qualcosa sembra non aver funzionato. Vediamo perché InfoJobs Italia chiude.

Perché InfoJobs Italia chiude?

Come riporta Money, lo scorso luglio Adevinta ha annunciato la chiusura del portale in Spagna e in Italia, cedendo le attività al fondo d’investimento svedese EQT, per una cifra che si aggira intorno ai 2 miliardi di euro. La transazione dovrebbe concludersi entro il 2026. Adevinta vuole focalizzarsi maggiormente sui mercati del Nord Europa, come Norvegia, Svezia, Germania e Regno Unito. Ritenuti più redditizi rispetto a quelli del Sud.

Le critiche principali mosse alla piattaforma da parte degli utenti riguardano la ripetitività degli annunci, la scarsa qualità degli annunci di lavoro (soprattutto per i laureati) e la poca chiarezza delle offerte. Inoltre, sono sempre più preferiti portali come LinkedIn o Indeed, mentre reggono ancora agenzie del passato come Adecco o Ranstad, poiché hanno saputo rinnovarsi e adeguarsi alla crescente domanda del digitale.

Cosa fare con i dati su InfoJobs Italia

Tramite mail ai propri iscritti, InfoJobs Italia ha spiegato cosa fare con i propri dati salvati sulla piattaforma:

Potete eliminare il Vostro account in qualsiasi momento prima del 31 dicembre 2025;

I vostri dati saranno eliminati definitivamente alla chiusura dell’attività e fino ad allora potrete esercitare tutti i diritti a voi attribuiti dalla vigente normativa sul trattamento dei dati personali;

Le Vostre attuali candidature saranno come sempre elaborate dalle aziende per cui Vi siete candidati.

Viene fornita anche una FAQ e una mail per chiedere informazioni: privacy@infojobs.it.







