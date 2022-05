Chiese con panorama sul mare: le più belle d’Italia

Introduzione

Avere contemporaneamente la gioia dello spirito e quella degli occhi si può. Basta recarsi in una delle tante Chiese con panorama sul mare sparse per l’Italia. Certo, il nostro paese ci regala istituti ecclesiastici meravigliosi al loro interno, fatti di opere in marmo, rifiniture in oro, affreschi millenari.

Tuttavia, perché non aggiungerci anche un panorama mozzafiato all’uscita o prima di entrarci?

Vediamo quali sono le più belle Chiese con panorama sul mare in Italia.

Chiese con panorama sul mare più belle in Italia

SiViaggia ha stilato un elenco delle più belle Chieste con panorama sul mare in Italia.

Chiesa di Santa Maria a Gradillo

Situata nel centro storico di Ravello, posizionata in una zona dominante, offre un panorama incredibile sull’intera Costiera Amalfitana.

Abbazia di San Fruttuoso

Si trova a poca distanza da Camogli e si affaccia su una piccola baia lambita da acque cristalline. Può essere raggiunta solamente via mare o tramite due impervi sentieri.

Santuario di Santa Maria dell’Isola

Simbolo della città di Tropea, si posiziona sul maestoso scoglio che si protende sul mar Tirreno. Per raggiungerlo occorre salire una splendida scalinata.

Santuario della Santissima Annunziata

Suggestivo capolavoro barocco situato a Gaeta, che custodisce pregiate opere d’arte. Su tutte, il Tempio di San Francesco.

Chiesa di Santa Maria di Portonovo

Circondata dal verde rigoglioso e selvaggio della Riviera del Conero, si erge su una rupe rocciosa che si getta nel mare Adriatico. Si trova a ridosso della spiaggia di Portonovo.

Cattedrale di Santa Maria Assunta

Capolavoro d’architettura romanica, si erge a due passi dal mare con il suo imponente campanile a Trani. La chiesa è stata costruita con la pregiata pietra locale. Vanta un colorito leggermente rosato che la rende diversa dai tantissimi altri luoghi di culto della regione. E’ la chiesa della foto in evidenza, scattata da me quando ci andai nell’ormai lontano 2008.

Chiesa di San Giuseppe

Realizzata probabilmente sulle rovine di un antico tempio, si trova nell’isola di Lipari, nella zona portuale di Marina Corta.

Chiesa della Madonna dell’Angelo

Sita a Caorle, in provincia di Venezia, sorge su una piccola protuberanza sporgente, circondata dalle acque turchesi dell’Adriatico. A causa della sua posizione, è sempre stata soggetta alle intemperie: nel corso dei secoli è stata più volte restaurata.

Basilica di San Giacomo Apostolo

Altra chiesa in provincia di Venezia, in quel di Chioggia. Si affaccia su uno dei canali che si addentrano nel centro storico. Secondo la tradizione cattolica, qui si troverebbe il ceppo su cui Maria si sedette stringendo tra le braccia il Cristo morto. Ed è per questo meta di pellegrinaggio.

Chiesetta di San Gavino a Mare

Situata a Porto Torres, nel golfo dell’Asinara, è un piccolo gioiello in calce bianca su cui riflettono intensi i raggi del sole. Venne eretta nel luogo in cui furono decapitati e poi tumulati i tre martiri San Gavino, San Proto e San Gianuario. Ai quali oggi è dedicata.

Chiesa della Santissima Annunziata

Questa chiesa la aggiungo io, che nell’elenco del sito non c’è. Sita su un costone a picco sul mare in quel di Vico Equense, località della penisola sorrentina.