Qual è il patrimonio di Chiara Ferragni? Quanto guadagna Chiara Ferragni? è la Regina Mida dei nostri tempi. Potente influencer, che trasforma in oro tutto ciò che tocca. Macinando milioni su milioni di dollari. Trasformando in un business anche, la pur breve, vita dei figli.

Il matrimonio col rapper Fedez, altra macchina del profitto, ha dato vita ad un Impero che rievoca quello austro-ungarico, o di quelli frutto del matrimonio tra due casate potenti.

Ed ora, Chiara Ferragni fa volare il titolo in Borsa di Tod’s, marchio di scarpe ed accessori: è bastato il suo ingresso nel Cda per far volare venerdì 9 aprile il titolo di 14 punti in borsa. Passato così dai circa 28 euro (prezzo medio sul quale viaggiava da tempo) del giorno precedente a 32,74 euro.

Ma quanto guadagna Chiara Ferragni? Proviamo a fare due conti.

Patrimonio Chiara Ferragni: le cifre

Cerca di snocciolare le cifre La Stampa, in un articolo ripreso da Libero. Il patrimonio di Chiara Ferragni vale oltre 11 milioni di euro di fatturato. Tra pubblicitaria, post e stories su Instagram. Al quale va aggiunto il marchio Chiara Ferragni Collection, gestito dalla Fenice srl, più la Tbs Crew. E si arriva a circa 20 milioni di euro di fatturato.

Su Instagram il profilo della Ferragni supera abbondantemente i 23 milioni di followers. Tra cui figurano molti vip. Ogni post infatti va dai 50mila ai 100mila euro. Sebbene non esista un tariffario vero e proprio, giacché ogni contratto viene valutato come progetto a sé. E varia in base al tipo di prodotto, committente, ecc.

Perché azioni Tod’s volano con ingresso Ferragni

Il +14% registrato venerdì 9 aprile dalle azioni Tod’s col solo ingresso della Ferragni nel Cda, può essere solo l’inizio. Non si escludono infatti altri rialzi futuri e pure più consistenti, soprattutto quando la Ferragni metterà la sua concreta impronta sul marchio, tra sponsorizzazioni e nuove idee.

Del resto il suo ingresso, dicono in Tod’s con una nota ufficiale, è sinonimo di una maggiore futura attenzione del marchio verso i giovani e la solidarietà. Dunque, un valore aggiunto al brand.

Ricordiamo che Tod’s S.p.A. è una Holding controllata dalla famiglia Della Valle e specializzata nella produzione di calzature, abbigliamento e accessori.

Vi rientrano i seguenti marchi: