Chi sono i Maranza che su TikTok minacciano di conquistare il Sud

Ecco chi sono i maranza che su TikTok minacciano Napoli e il resto del sud.

Chiamiamole invasioni barbariche 2.0, guerre puniche del Nuovo Millennio, ratto delle sabine ai tempi dei Social o come volete. Fatto sta che da diversi giorni ormai circolano su TikTok video in cui dei giovani che si auto-proclamano “maranza” minacciano di arrivare al Sud per conquistarlo.

Minacce molto probabilmente fatte in modo goliardico, ma che hanno già fatto scattare la pronta risposta dei meridionali, pronti ad accoglierli, al punto da dire “non vi servirà il biglietto di ritorno“. Ma che, soprattutto, hanno spinto il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa – coordinatore provinciale di Napoli e Avellino – addirittura ad avanzare un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

A destare preoccupazione il fatto che domani alle 18 si terrà proprio Napoli-Inter, sfida scudetto che potrebbe spingere molti ultras nerazzurri a scendere nella città partenopea con cattivi propositi. Comunque, che sia vero o no, una domanda se la pongono in molti: ma chi sono i maranza?

Chi sono i maranza

Come spiega Il fatto quotidiano, il termine “maranza” viene utilizzato per individuare i adolescenti delle periferie delle grandi città del nord che si muovono in gruppo, mossi da un fine ultimo, a dir poco incivile: importunare turisti, passanti e coetanei rendendosi protagonisti di aggressioni e gesti pericolosi. Ciò che il grande Stanley Kubrick ci mostrava già sessant’anni fa con il suo capolavoro “Arancia meccanica” insomma.

Ma atteggiamenti a parte, ciò che li contraddistingue, da vera tribù che si rispetti, è anche l’abbigliamento: pantaloni della tuta stretti alla caviglia, sneakers, bomber imbottiti e marsupio a tracolla. Del resto, già negli anni ’80 per Milano si muovevano due tribù metropolitane, sebbene spinte dal consumismo tipico dell’epoca piuttosto che da propositi di importunare il prossimo.

