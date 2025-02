Chi è Lucio Corsi, l’unico sussulto di un Sanremo piatto

Vediamo chi è Lucio Corsi, artista che si è distinto nell’edizione del Festival di Sanremo 2025 curata e condotta da Carlo Conti.

In molti si stanno chiedendo chi è Lucio Corsi, poco abituati come siamo all’arte e alla ricerca artistica in un’epoca di piattume e di artifici, anche nella musica. Ma partiamo dal principio. Il Festival di Sanremo 2025 sta volgendo al termine. Questa edizione di Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, ha riportato la Restaurazione nella kermesse ligure dopo la fase sopra le righe e borderline di Amadeus.

Soliti discorsi sinistroidi moralisti che credevamo esserceli risparmiati (tutti incastrati il venerdì, con il duo Benigni-Cucciari), finto impegno per la pace, testi poco incisivi e al limite del patetico (vedi Cristicchi), i cosiddetti artisti anti-conformisti sono stati tarpati (vedi Achille Lauro, Fedez e Tony F.) e non c’è stato neppure modo di consolarsi con gli ospiti internazionali (sono stati riesumati i Duran Duran ed è stato spacciato come tale l’italiano Damiano dei Maneskin).

Unica nota positiva è stata appunto quella di Lucio Corsi. Vediamo chi è.

Chi è Lucio Corsi

Come riporta Wikipedia, Lucio Corsi è nato a Grosseto il 15 ottobre 1993. IE’ cresciuto nelle campagne di Vetulonia e ha preso la verve artistica dalla madre, pittrice. La passione per la musica è però arrivata guardando il film The Blues Brothers, quando, negli occhi di bambino, il cantante appariva come un super eroe.

Inizia la gavetta dal 2011, quando si esibisce in locali e piazze della città natale. Nel suo mood ci ritroviamo il Peter Gabriel dei Genesis, ma anche il cantautorato nostrano di Ivan Graziani.

Preso il diploma presso il liceo scientifico “Guglielmo Marconi” di Grosseto, si è trasferito a Milano con l’obiettivo di intraprendere la carriera musicale. A oggi ha pubblicato tre album:

2017 – Bestiario musicale

2020 – Cosa faremo da grandi?

2023 – La gente che sogna

La partecipazione al Festival di Sanremo 2025 lo ha fatto conoscere al grande pubblico. Vedremo con quali futuri esiti. Certo, nulla di nuovo. Ma almeno ci ricorda un po’ cosa dovrebbe essere la Musica, quella vera.

