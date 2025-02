Come scoprire se partner tradisce con chat di giochi online

I giochi online sono un ottimo modo per far passare più velocemente il tempo quando ci si sta annoiando. Soprattutto quando ci si trova da soli, si è impossibilitati a uscire, oppure occorre attendere il proprio turno, ci si trova alla fermata del bus o del Taxi, seduti su un mezzo di trasporto pubblico, ecc. Fermo restando che, se ci sono altre persone presenti, sarebbe sempre meglio dialogare con gli altri. Ma questo poi è un altro discorso.

Tuttavia, in molti utilizzano i giochi online anche per conoscere altre persone, dato che tanti prevedono anche chat, soprattutto quelli che si basano su sfide a 2 o giochi di squadra. Quindi è necessario anche comunicare. E tante persone usano le chat di giochi online per tradire il/la partner. Certo, si potrebbe trattare di un semplice tradimento online, per quanto comunque sia ingiusto e fastidioso per chi “lo subisce“.

Ma non manca chi si spinge oltre, culminando la conoscenza virtuale in una conoscenza fisica e reale. Agevolato dalla vicinanza geografica o non lasciandosi spaventare dalle distanze. Ciò può essere più facile per chi viaggia tanto per lavoro o ha parenti sparsi per l’Italia e perfino per il Mondo. Trovare una scusa può essere piuttosto semplice.

Ecco dunque che molte persone si chiedono: come scoprire se il o la partner tradisce tramite le chat dei giochi online? Scopriamo quali sono i giochi che consentono maggiormente i tradimenti online e come scoprirli.

Quali sono i giochi online con le chat?

Molti sono i giochi online che prevedono anche la presenza di chat. Il sito Playhop ha stilato un lungo elenco. Di seguito riportiamo qualche esempio:

Learning Numbers 0 to 10

Orion Station

Link Puzzle

Trivia Quiz: Dog Breeds

Capybara Forever: Clicker

Minecraft – Coloring Pages

Tropical merge

Block Shooting Merge

A questi aggiungiamo:

Clash royale

Ruzzle

Royal match

Quiz duello

I giochi di carte

I giochi di scacchi o dama che permettono di giocare con giocatori “in carne ed ossa” (non solo contro il computer)

Alcuni giochi di calcio con possibilità di comunicare con l’avversario

Alcuni giochi di guerra / sparatutto

Candy Crush ha una chat?

Molte persone, preoccupate che il o la partner le tradisca giocando al popolarissimo Candy Crush, si chiedono se Candy Crush ha una chat.

La risposta è…non proprio. Infatti, come spiegato sul Forum ufficiale del gioco, l’unico modo per comunicare con altre persone è averle come Amici su Facebook. Quindi, in teoria, dovrebbero prima stringere amicizia sul Social e poi chattare.

Come scoprire se partner tradisce tramite le chat dei giochi online?

L’unico modo per farlo con discrezione sarebbe quello di chiedergli o chiederle qual è o quali sono i giochi a cui sta giocando e assicurarsi che prevedono una chat cercando su Google.

Sarebbe poi avventato impossessarsi del suo telefono e cercare nella cronologia delle chat, anche perché potrebbe ogni volta cancellarle. E si tratta di un gesto inconsulto ed estremo.

Si potrebbe tentare di adescarlo/a conoscendo il suo nickname e iscrivendosi al medesimo gioco con nickname accattivanti. Che possa far credere che si tratti di una persona ben disposta. Ma anche qui non si hanno certezze, giacché potrebbe usare più nickname.

Meglio valutare anche comportamenti molto diversi dal solito ed eventuali spostamenti insoliti, sia dal punto di vista delle destinazioni che degli orari. Potrebbero indicare incontri al di fuori delle chat.

Se economicamente potete permettervelo e volete cercare delle risposte, esistono anche agenzie investigative. Tuttavia, meglio non arrivare a tanto: il dialogo è sempre importante ed è ciò che ormai da tempo manca tra le coppie. Le quali implodono troppo spesso e sempre più frequentemente.

Inoltre, meglio non farsi troppe paranoie: i sospetti e le accuse ingiuste sono proprio quelle che rovinano un rapporto.

