Champions league, non solo Inter: i 3 record negativi in finale delle italiane

La sonora sconfitta subita dall’Inter contro il PSG nella finale di Champions 2024/25 non è l’unico record negativo stabilito da una italiana.

Una finale di Champions league così disastrosa, probabilmente, gli interisti non l’avrebbero sognata neppure nel loro peggiore incubo. Certo, erano consci della forza del Paris Saint Germain, che da anni investe massicciamente per mettere le mani sulla coppa più ambita dai club europei. E, dopo tanti anni di flop e delusioni, ci sono riusciti. Ma un passivo così pesante e senza riuscire a imbastire la minima reazione, è altra cosa.

Il PSG ha battuto l’Inter per 5 a 0. Un divario tecnico e tattico imbarazzante. I nerazzurri sembravano Rocky Balbola contro Clubber Lang nel primo match in RockY III. Sebbene, quanto meno, il pugile italoamericano avrà modo di rifarsi contro il possente attore visto anche nella serie tv americana A-Team.

L’Inter stabilisce così un record negativo per una finale di Champions league. Ma per le italiane non è il solo: ce ne sono altri 2 e li vediamo di seguito.

Inter record peggiore passivo di sempre in una finale di Champions league

L’Inter stabilisce così il record del peggior passivo mai visto in una finale di Champions. Come ricorda Il fatto quotidiano, la goleata di ieri spera i due 4-0 rifilati dal Milan al Barcellona nel 1994 e prima ancora alla Steaua Bucarest. E’ anche più pesante del 7 a 3 rifilato dal Real Madrid contro l’Eintracht Francoforte nel lontanissimo 1960. Del resto, se è vero che i madrileni avevano segnato 7 gol, quanto meno i tedeschi ci avevano provato con 3 reti. E il passivo totale resta di 4 gol ed è quello che conta per le statistiche.

Record di finali perse in Champions league

Veniamo al secondo record che riguarda una italiana in finale di Champions. Quella delle finali perse: a detenerlo la Juventus, con ben 5 finali perse. Seguono un po’ a distanza Bayern Monaco, Liverpool e un’altra italiana, il Milan, con 3 finali perse. Ecco la Top 10 riportata da Uefa.com.

Record di rimonte subite in una finale di Champions league

Veniamo al terzo record: quello delle rimonte subite in una finale di Champions league. Parliamo della finale Milan-Liverpool nella stagione 2004/05, disputata a Istanbul. Il Milan di Carlo Ancelotti, l’ultimo grande Milan della storia, chiudeva il primo tempo con un netto 3 a 0. E forse proprio questo lauto vantaggio rilassò un po’ troppo i rossoneri: i Red Devils alla ripresa recupereranno lo svantaggio. Non solo, ai rigori vincerà per 3 a 2. I rossoneri si rifaranno comunque due anni dopo.

Foto da Pixabay

