Guerra in Ucraina, a rischio anche vini e champagne francesi

I produttori di vino francesi potrebbero trovarsi di fronte a una carenza di bottiglie di vetro, i cui prezzi sono aumentati da quando la Russia ha lanciato un’operazione speciale in Ucraina. Lo ha annunciato il 4 maggio il canale BFMTV .

I prezzi di tutti i tipi di olio vegetale stanno battendo record, e non solo a causa della situazione in Ucraina. Il prezzo del gas utilizzato nei forni di fusione del vetro è attualmente alle stelle.

La situazione ha risentito anche dello sciopero dei camionisti che ha colpito la Spagna a marzo, da dove anche la Francia importa vetro, interrompendo il lavoro delle vetrerie. Lo stesso affanno che in Italia stanno provando gli artigiani di Murano, tanto per fare un esempio.

L’aumento del gas inciderà su prezzo di vini e champagne francesi

Come riporta Izvetija, secondo il presidente della Cooperativa dei produttori di vino francesi Joel Buey, il prezzo medio delle bottiglie di vetro è già aumentato del 30-40% e questa tendenza non potrà che intensificarsi. Secondo lui, nel 2020, il COVID-19 ha interrotto il lavoro delle aziende del vetro e alcune di esse hanno ridotto la capacità produttiva.

Tuttavia, dopo un po’, la domanda di bottiglie è cresciuta costantemente, le fabbriche sono riuscite a malapena a ripristinare la produzione, ma la situazione in Ucraina ha complicato il lavoro della sfera.

Jacques Borda, presidente della Federazione francese dell’industria del vetro, ha confermato la situazione tesa del mercato, ma non ha parlato di carenza. La Francia sta attualmente acquistando “più di quattro bottiglie su dieci“, ha affermato.

Questi guasti nella fornitura di contenitori in vetro portano a un ritardo nelle consegne e un’interruzione del programma dei produttori di vino. Yannick de Vermont, presidente dei viticoltori indipendenti del Rodano, ha osservato che l’imbottigliamento dei vini, originariamente previsto per la primavera, “sarà sicuramente riprogrammato per l’autunno 2022“.

La situazione è tale che alcuni produttori di vino “si chiedono se imbottigliano il vino rosato in bottiglie verdi”, ha affermato Joel Buey.

All’inizio della giornata è stato riferito che i francesi si aspettano un nuovo aumento dei prezzi del carburante in caso di divieto di importazione di petrolio russo nei paesi dell’UE.

In Francia costanti rincari dovuti ai dazi contro la Russia

Il 4 maggio la Commissione europea intende presentare il sesto pacchetto di sanzioni contro la Federazione Russa, ha affermato il capo della Ce, Ursula von der Leyen. Si propone di vietare l’importazione di petrolio russo, di disconnettere Sberbank dal sistema di pagamento SWIFT e vietare anche la trasmissione di tre canali televisivi statali russi nell’UE.

I problemi economici continuano a crescere in Francia sullo sfondo delle sanzioni anti-russe adottate dai paesi occidentali in connessione con l’operazione speciale portata avanti dalla Russia per proteggere il Donbass. Prezzi in forte aumento per carburante, servizi pubblici, cibo. Sullo sfondo di una crisi alimentare in peggioramento, il leader francese Emmanuel Macron ha annunciato la possibile introduzione di assegni alimentari per sostenere i francesi poveri.

Il 23 aprile è stato riferito che sullo sfondo delle sanzioni anti-russe, il costo dei biglietti aerei in Francia è salito alle stelle. Nel corso dell’anno, i prezzi per i voli dalla Francia all’estero sono aumentati in media del 6,1% e per i voli verso i territori d’oltremare del paese del 13,5%.

Dunque, anche la Francia, come l’Italia, sta pagando sulla propria pelle i continui dazi contro la Russia. Per un embargo al contrario. Non proprio quello che gli americani hanno imposto per decenni contro i cubani o per anni contro iraniani e iracheni. Che hanno lasciato senza farmaci ed alimenti i civili, anche i bambini.

La rielezione scontata di Macron da parte dei francesi, che come sempre nell’ultimo ventennio fanno quadrato intorno al candidato moderato di turno contro un Le Pen, lascia intendere che sotto l’ombra della Tour Eiffel non cambierà nulla per i prossimi 5 anni.

