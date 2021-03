Con l’incedere del tempo, e quindi con l’invecchiamento, riduciamo purtroppo alcune abilità sensoriali. Soprattutto la vista e l’udito.

Riguardo quest’ultima si teorizza che gli anziani non dovrebbero essere più capaci di ascolta il cosiddetto “tono della zanzara”, un suono di 17,4kHz. In realtà, già dopo i 25 anni non si dovrebbe più essere in grado di ascoltarlo. Sebbene c’è chi vi riesce anche dopo i 40 e chi a 20 già non lo sente più.

Anche questa teoria è diventata oggetto di una challenge sui Social. Si fa ascoltare il suono ad un under ed un over 25 per vedere chi lo sente e chi no. Il tutto, è partito da una idea di Maylinn Storbakken, 32 anni, e sua nipote 17enne Carmen Elisabeth Bakklund. Le quali hanno postato un video insieme su TikTok.

Ecco il suono. Riesci a sentirlo?

La challenge con il suono che gli over 25 non sentono

Come riporta Commenti memorabili, nel video viene trasmesso il suono in questione. Nei vari casi, gli under 25 (soprattutto i minorenni) ne risultano pure stonati, gli over non lo sentono.

Ecco il video per provare. Il suono inizia dopo la frase in inglese “Under Age of 25 Can Hear This Sound. Listen…“:

Sei riuscito ad ascoltarlo? Io tenendo il telefono ad una distanza normale dal volto (per intenderci, quella assunta quando lo stiamo usando) riesco a sentirlo. In una stanza con totale silenzio. Se lo metto più distante già non lo percepisco più.

Generalmente, le challenge sui Social sono molto pericolose e spingono soprattutto gli adolescenti o i soggetti più influenzabili benché adulti, a gesti inconsulti. Talvolta perfino fatali. Almeno questo è un gioco divertente.

E voi riuscite a sentire il suono? Rispondete al sondaggio di seguito.

Sondaggio