Cerimonia d’apertura Milano-Cortina: dalla Pausini in Playback a Ghali censurato, fino alla ‘bambola’ Carrey

Ecco tutte le cose che non hanno convinto nella Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Luci a San Siro ieri sera, 6 febbraio, per la Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, in stile Olimpiadi di Parigi 2025. Begli gli effetti delle luci, simpatici gli atleti che entravano, curioso Mattarella sul tram guidato da Valentino Rossi. Ma quanti imbarazzi.

Cosa è successo nella Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026

Ghali è stato di fatto censurato, mai nominato dai telecronisti e neppure inquadrato mentre leggeva una poesia. Favino, come capitò già a Sanremo qualche anno fa, si capiva poco o nulla e ha trasmesso poche emozioni. Laura Pausini ha cantato l’inno di Mameli con la solita voce urlata, arrabbiata, ma, soprattutto, in Playback (dopo la figuraccia di Al Bano nella finale di Coppa Italia, è meglio non rischiare).

E ancora, Mariah Carrey sembrava una bambola di gesso, ferma a leggere un mega gobbo, forse per la paura di cantare in italiano “Volare” di Modugno. Imbarazzante poi il balletto dei tre compositori italiani raffigurati con mega maschere in tema Carnevale di Viareggio.

E poi fischi per Vance, il vice di Trump, possibile prossimo Presidente degli Stati Uniti.

Se a ciò ci aggiungiamo tutte le problematiche precedenti raccontate sul pre-Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, capiamo che le premesse non sono ottime. Lasciamo che il vero spettacolo siano gli atleti.

