Multe, occhio al CED: patente e libretto al posto di blocco non bastano più

Ecco cos’è e come funziona il CED che scatterà dal primo giugno e cosa cambia al posto di blocco per gli automobilisti.

“Favorisca i documenti” o “Patente e libretto” sono le frasi che maggiormente ci sentiamo dire dalle forze dell’ordine quando veniamo fermati al posto di blocco. Dal prossimo primo giugno però le cose cambieranno. Infatti, ai controlli si aggiungerà il CED, acronimo di Centro Elaborazione Dati. Vediamo in cosa consiste questa novità.

Cos’è il CED

Come riporta Il Giornale, il Ced è un sistema informatizzato in grado di incamerare una grossa mole di informazioni a cui gli agenti preposti ai controlli dei veicoli possono attingere. Una banca dati gestita dal ministero dell’Interno che contiene informazioni su reati e persone, comprese le violazioni stradali. In questo modo, eventuali infrazioni pregresse ma anche latitanti in fuga, potranno presto essere individuati così da prendere provvedimento in loco.

Pertanto, i controlli saranno più approfonditi e stringenti, ma soprattutto, immediati. Le irregolarità vengono segnalate praticamente in tempo reale.

Si pensi al caso di una revisione scaduta: in caso si circoli con una auto senza revisione, si rischia una multa che va dai 173 ai 694 euro. Oppure, circolare con un veicolo già sottoposto a fermo amministrativo, può comportare una multa dai 1.984 ai 7.937 in base a vari fattori.

Cosa cambia con il CED

In sostanza, a un posto di blocco cambia poco per l’automobilista. Dovrà sempre portare con sé obbligatoriamente patente e libretto che dovrà esibire, tuttavia, alle forze dell’ordine può bastare già la targa grazie al sistema CED per risalire al suo storico amministrativo.

Qui abbiamo parlato di un’altra novità: quella del pedaggio green, che partirà dal prossimo luglio.

