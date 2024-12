Cecilia Sala, ricordiamoci anche degli oltre 200 giornalisti palestinesi uccisi da Israele

Mentre tiene banco il caso di Cecilia Sala, che coinvolge indirettamente anche gli Usa, non si ferma la strage israeliana di giornalisti palestinesi.

Cecilia Sala, giornalista freelance arrestata in Iran lo scorso 19 dicembre, è ormai diventato un caso “a tre“. Infatti, da quanto trapela malgrado le smentite del governo, l’Iran vorrebbe utilizzarla per uno scambio con Mohammad Abedini Najafabadi, il cittadino iraniano arrestato a sua volta tre giorni prima, il 16 dicembre scorso, all’aeroporto di Malpensa dalla Digos su richiesta degli USA.

E qui subentra il terzo incomodo: gli Stati Uniti, che vorrebbero la sua estradizione oltreoceano e ora hanno aumentato le pressioni affinché ciò avvenga prima che l’Italia possa rilasciarlo in favore della liberazione di Cecilia Sala.

Cecilia Sala e l’ipotesi scambio con detenuto iraniano

Come riporta Contropiano, Mohammad Abedini Najafabadi, detenuto nel carcere di Opera, è accusato di aver violato le leggi americane sull’esportazione di componenti elettronici sofisticati dagli Usa all’Iran e per aver fornito materiale a un’organizzazione terroristica straniera.

Tutto lascia presagire che la cosa accadrà e anche in fretta. Del resto, i tempi di Sigonella per l’Italia sono finiti da tempo.

I giornalisti palestinesi uccisi o arrestati da Israele

Per fortuna, Cecilia Sala ha potuto incontrare anche l’ambasciatrice italiana in Iran e non si trova certo in buie segrete iraniane. In pochi invece sanno che ai giornalisti palestinesi, dal 7 ottobre 2023, le cose vanno molto peggio.

Come riporta Maurizio Blondet, in questi giorni Israele ha ucciso altri 5 giornalisti palestinesi a Gaza, bombardando il veicolo della stampa in cui si trovavano. Questo porta il numero di giornalisti palestinesi a Gaza assassinati da Israele da quella maledetta data che puzza sempre più di farsa (leggi 11 settembre).

Inoltre, Israele ha arrestato oltre 100 giornalisti palestinesi, ultimo oggi, Mohammed Al-Sharif. Il cui futuro è incerto e di cui interessa quasi nessuno.

