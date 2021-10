Casse lente per anziani: in Olanda si combattono i mali del nostro tempo

Introduzione

Quante volte, soprattutto nei supermercati, assistiamo a scene di anziani che cercano di imbustare velocemente i propri acquisti preoccupati della coda formatasi dietro. Con le loro mani tremanti e i riflessi che non sono più quelli di un tempo.

Una coda composta da gente che va di fretta, perché la frenetica società occidentale non ammette pazienza ed attesa.

In Olanda, però, arriva una bella iniziativa. Pensata non solo per aiutare gli anziani ad evitare l’ansia da imbustamento. Ma anche per consentire loro di poter parlare con qualcuno. Il che contrasta un altro male dei nostri tempi: la solitudine. Ovvero, le casse lente per anziani.

Vediamo di cosa si tratta e gli altri esempi nel Mondo.

Casse lente per anziani in Olanda: il progetto

Come riporta Newsby, nel paese dei mulini e dei tulipani, infatti, sono state istituite le casse lente per anziani. Chiamate One Against Loneliness. Oltre duecento supermercati olandesi Jumbo hanno aderito all’iniziativa lanciata dal governo locale, istituendo una “cassa lenta” per chi desidera fare la spesa tranquillamente.

L’idea del progetto è quella di “aiutare le persone a stabilire un contatto reale con i cassieri. Un piccolo gesto, ma molto prezioso“, spiega afferma Colette Cloosterman-van Eerd della famosa catena di supermercati Jumbo. Che poi aggiunge: “I nostri negozi sono un importante luogo di incontro per molte persone e vogliamo giocare un ruolo nella riduzione della solitudine“.

Il problema della solitudine tra gli anziani è particolarmente sentito in Olanda. Sono 1,3 milioni le persone che hanno più di 75 anni, su un totale di 17 milioni. Più della metà di loro afferma di sentirsi sola, come dimostra un sondaggio del 2019 della Statistics Netherlands.

Il 26% degli olandesi di età superiore ai 15 anni si sente “moderatamente solo”. Ma il dato sale al 33% tra gli over 75. La solitudine moderata è più diffusa tra gli anziani che tra le persone di età inferiore ai 75 anni, tanto che una persona su 3 di età pari o superiore a 75 anni dichiara di sentirsi un po’ sola, mentre la media è di circa 1 su 4 tra gli under 75.

Casse lente per anziani dove si trovano

Ma oltre all’Olanda, ci sono altri esempi di casse lente per anziani nel Mondo. In Scozia, il marchio Sainsbury’s ha inaugurato lo scorso anno le “relaxed lanes file relax”: qui c’è tempo anche per fare amicizia. Sempre in Scozia, Tesco ha previsto casse speciali per chi ha bisogno di più tempo, compresi i malati di patologie, come l’Alzheimer.

Anche alcuni Carrefour in Francia avevano sperimentato l’idea prima del lockdown. Che ha sicuramente ingigantito certe piaghe sociali.

Conclusioni

Una bella iniziativa, dunque. In controtendenza con quanto sta accadendo alla società odierna. I cui mali sono stati esacerbati dall’esplosione della Pandemia. Non a caso, qualche sondaggio ha rilevato che a livello globale, il 41% della popolazione ha dichiarato di essere diventato più solo nei sei mesi precedenti, a partire da marzo 2020.