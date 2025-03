Cassandra, di cosa parla la serie tv Netflix che lascia amareggiati

Ecco la trama della serie tv Netflix Cassandra, ambientata tra i giorni nostri e gli anni ’70 ad Amburgo, in Germania.

Il 6 febbraio 2025 è uscita su Netflix la serie tv tedesca Cassandra, creata e diretta da Benjamin Gutsche. Consta di soli 6 episodi, ma è definibile “breve ma intensa“, poiché coinvolge lo spettatore, lo spiazza e lo commuove. Fino a lasciargli l’amaro in bocca. Uno Sci-Fi tra l’horror e il drama.

Tecnologia ed esseri umani, un rapporto complicato di cui il Cinema si è occupato spesso, sottolineandone fino ad accentuarne le conseguenze più inquietanti. Questa serie, peraltro, rievoca per temi trattati il film di e con Alberto Sordi “Io e Caterina“, nel quale una domestica robot finisce per influenzare la sua vita privata fino a prendere possesso della casa.

Vediamo la trama della serie tv Netflix Cassandra.

Di cosa parla la serie Tv Netflix Cassandra

La serie inizia in una serata buia di pioggia, dove un automobilista ritrova un’auto che ha impattato con un albero. L’autista è morto sul colpo, mentre dietro una passeggera con in braccio un bambino gli indica la presenza di uno strano robot dalle fattezze di una domestica. Siamo negli anni ’70.

Si torna ai giorni nostri, precisamente ad Amburgo, Germania, dove Samira, dopo il tragico gesto di sua sorella che soffriva di problemi mentali, si trasferisce con il marito (David, un noto scrittore di gialli) e i due figli (un ragazzo adolescente, Fynn, e una bambina, Juno) in una nuova abitazione.

Non è una casa comune: si tratta della prima smart home della storia, realizzata da un ricercatore, Horst Schmitt, che viveva lì con la sua famiglia. Si tratta di una casa governata dall’assistente virtuale Cassandra, presente in tutte le stanze tramite schermi ma anche fisicamente come robot.

Tuttavia, la loro convivenza diventerà presto complicata: Cassandra è gelosa della nuova donna di casa, Samira e vorrebbe diventare lei la madre e la moglie dei suoi familiari. Inizia una battaglia, ma, nel frattempo, tramite ripetuti flashback si conoscerà gradualmente la sua drammatica storia, la quale nasconde anche un terribile segreto.

Canzone finale della serie tv Cassandra

C’è anche una chicca tutta italiana: la canzone che fa da sottofondo della scena finale e dei titoli di coda dell’ultimo episodio è Ich hab’ keine Angst, cantata da Milva, del 1981, tratto dall’omonimo album e successivamente inciso in italiano con il titolo Dicono di me (1983). Milva, del resto, è molto popolare in Germania, avendo interpretato diversi brani in lingua tedesca.

Per quanti fossero interessati alla vita di Milva, lasciamo di seguito un breve video:

5,0 / 5 Grazie per aver votato!