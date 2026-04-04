America comandata dagli evangelici: chi sono e in cosa credono

Gli evangelici sono un gruppo religioso che crede nella Bibbia e nella figura di Cristo, nati con la riforma protestante.

Gli evangelici a sostegno di Trump

Il Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump mantiene una forte alleanza con la base evangelica, la quale costituisce un pilastro fondamentale del suo sostegno elettorale. Si stima addirittura l’87% dei voti evangelici nel 2024.

Hanno destato scalpore le immagini del Tycoon in preghiera nello Studio Ovale con gli evangelici, con presenti figure di spicco del credo come Paula White Cain.

Massimo Mazzucco ha dedicato un video ai sostenitori evangelici di Trump, che spesso si sono espressi in modo piuttosto inquietante. Nel video si intravedono Paula White, consigliera spirituale del presidente americano. Ma anche Pete Hegseth, Ministro della guerra.

In cosa credono gli evangelici

Evangelico è un nome che deriva da “evangelo”, la buona notizia di Gesù Cristo. Gli evangelici nascono dalla Riforma del XVI secolo – quella di Lutero, Calvino, Zwingli, per citare i nomi più noti – e appartengono all’ampia galassia di chiese nate da quell’esperienza.

In Italia le più importanti sono la Chiesa evangelica valdese o la Chiesa evangelica luterana e sostanzialmente tutte le chiese membro della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI). Col tempo, ne sono sorte altre, come le Assemblee dei Fratelli o le Chiese del movimento pentecostale.

Pur condividendo principi fondamentali, possono vantare strutture, teologie e intendimenti etici propri e molto diversi tra loro.

Tra i punti cardini troviamo:

La salvezza si ottiene solo grazie alla fede in Gesù Cristo;

La figura della Madonna viene rispettata in quanto madre di quest’ultimo, ma non è venerata. Non credono nei Santi;

La Bibbia è l’unico punto di riferimento dottrinale;

I Sacramenti riconosciuti sono solo 2: il battesimo e la santa cena (intesa come memoriale);

Non è prevista la figura del Papa e i pastori possono sposarsi.

Fonti:

Nev

Wikipedia

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