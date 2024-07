Quarant’anni fa uscivano tanti cartoni animati che abbiamo amato

Nel 1984 sono usciti in Giappone tanti cartoni animati amati anche in Italia. Alcuni però anche negli Stati Uniti.

“1984” potrebbe essere un titolo riutilizzato per un libro che descriva tutti gli anime – ovvero i cartoni animati giapponesi – che sono usciti quell’anno. E che molti di noi abbiamo amato da bambini o adolescenti, e perché no, anche da adulti.

In realtà, gli anime erano già arrivati in Italia cinque anni prima, grazie all’intuito di tante reti private locali. Poi quando iniziarono a diffondersi le reti private nazionali, si diffusero al grande pubblico, sebbene censurati e tagliati in alcune scene. Come la bigotta e ipocrita Italia imponeva.

Tanto che oggi l’animazione è sfociata in cartoni animati educastrati, onde evitare di traumatizzare i più piccoli. Ma così facendo, non preparandoli neppure al mondo che dovranno affrontare. Chiudendoli ulteriormente in una campana di vetro che, una volta frantumata, li renderà adulti fragili e depressi.

Ma torniamo ai cartoni animati usciti nel 1984.

Quali sono i cartoni animati usciti nel 1984

Nel 1984 uscirono

“Lupin, l’incorreggibile Lupin”, “Ken, il guerriero”, “Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo”, “Il grande sogno di Maya”, “Il fiuto di Sherlock Holmes”, “Memole dolce Memole”, “Alla scoperta di Babbo Natale”, “Le avventure della dolce Kati”, “A tutto gas”, “Tutti in campo con Lotti”, “Il giro del mondo di Willy Fog”, “Vola mio mini pony”, “Iridella”, “Gatto Isidroro”, “Kidd Video”, “Snorky”, “Trasformer” e “Voltron”

Uscivano poi le seconde stagioni di

“Kiss me Licia”, “Arbegas”, Holly e Benji, due fuoriclasse”, “Occhi di gatto”, “L’incantevole Creamy”, “Georgie”, “Monc Cicci”, “Lo strano mondo di Minù”, “Nanà Supergirl” e “He-Man ed i dominatori dell’universo”

Sempre nel 1984, ma in serie sperimentale, uscivano “Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco”, “Lady Oscar” ma anche “Lamù”.

Se questi però sono gli anime giapponesi, anche negli Usa nel 1984 usciranno cartoni animati importanti, come:

“L’orso Yoghi”, “Le Tartarughe Ninja” e “G.I. Joe”.

