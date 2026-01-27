Pubblicità

Svolta nella carne coltivata: le cellule bovine diventano immortali

Girolamo Castaldo
Alimentazione ambiente Animali salute

Ricercatori riescono finalmente a sfatare il mito che le cellule di grossi mammiferi non possano spontaneamente diventare immortali

La produzione di carne di manzo è l’attività zootecnica meno sostenibile, in quanto richiede grossi quantitativi di acqua, provoca deforestazione ed è responsabile di una fetta significativa delle emissioni globali di gas serra. Di conseguenza, la coltivazione in laboratorio di carne a partire da cellule animali è stata proposta come possibile alternativa, se non fosse che essa incontra problemi in merito sia al costo che alla sicurezza.

Per una coltivazione su larga scala sono infatti necessarie linee cellulari continue, ossia stabili e in grado di rinnovarsi autonomamente (pensiamo, ad esempio, al lievito), cosa che per le cellule bovine è ottenibile solo grazie a modifiche genetiche (dei geni TP53 o TERT, per la precisione), che si scontrano con timori medici e regolamenti stringenti come quelli europei.

Ora però ricercatori presso la Hebrew University in Gerusalemme e Believer Meats, in barba a supposizioni radicate da tempo riguardo l’impossibilità di un simile processo, hanno scoperto un modo naturale per rendere immortali le cellule di grossi mammiferi quali le mucche.

Di cosa parleremo

