Carlo diventa Re: ma c’è una terribile profezia di Nostradamus

E alla fine Carlo III fu. Il Principe Charles Philip Arthur George è diventato Re a tutti gli effetti, ma contro la volontà di molti sudditi sparsi tra i paesi del Commonwealth che mal lo digeriscono. Come le varie contestazioni confermano (ne abbiamo parlato qui).

In effetti, in tanti non hanno dimenticato le beghe familiari che si trascina dietro. A partire dalla morte dell’amatissima ex moglie Diana, il rapporto difficile con il secondogenito Harry (messe nero su bianco in un libro) e il fatto che abbia sposato proprio la sua amante: Camilla.

Ma a parte il gossip, contro Carlo si mette pure una terribile profezia di Nostradamus.

La profezia di Nostradamus su Carlo III

Come riporta Virgilio, secondo gli studiosi di Nostradamus e del suo pensiero, l’astrologo aveva già predetto che la Regina sarebbe morta a 96 anni. Cosa che come sappiamo si è effettivamente verificata.

Per quanto concerne Carlo III, invece, Nostradamus avrebbe profetizzato la possibilità di un’abdicazione dopo un regno breve a causa di problemi di salute. In effetti, all’indomani della prima investitura da Re, sono circolate le foto delle sue dita ingrossate e di colore viola. Che molti hanno ipotizzato fossero legate a seri problemi cardiocircolatori.

Vedremo se Nostradamus ci prenderà anche questa volta. Ricordiamo che ha già predetto, almeno stando a quanti analizzano i suoi scritti, eventi come la rivoluzione francese, la bomba atomica, l’omicidio Kennedy, gli attentati dell’11 settembre 2001. Sebbene ci sia anche tanto scetticismo e spesso tali profezie sembrino più un tentativo di clickbait (detto anche “acchiappa click“).

