Carlo Delle Piane: la storia del ‘brutto’ del Cinema italiano

Carlo Delle Piane ha vissuto tre vite professionali: ripercorriamo la sua storia.

Carlo Delle Piane ha vissuto tre vite professionali: la prima, da ragazzino, scelto per il suo viso curioso e il suo aspetto gracilino. La seconda, da giovane, impegnato soprattutto nelle commedie sexy o all’italiana. La terza, in età matura, caratterizzata da film d’autore e riconoscimenti per la sua bravura.

Punto distintivo del suo aspetto fisico, che ne fece in fondo anche la sua fortuna, fu senza dubbio il naso grande e schiacciato. Questa conformazione è dovuta a un episodio accaduto nel 1946, all’età di 10 anni, durante una partita di calcio: dopo il rinvio da parte di un avversario, il pallone lo colpì in faccia, provocandogli la frattura del setto nasale.

Tuttavia, in una intervista negli ultimi anni della sua vita, ammise che il suo sogno era sempre stato quello di svegliarsi una mattina ed essere bello, almeno per un giorno.

Di seguito ripercorriamo la sua storia.

La storia di Carlo Delle Piane

Carlo Delle Piane nasce a Roma il 2 febbraio 1936, secondo di tre figli di un sarto, Francesco, originario di Casoli di Atri, frazione di Atri in provincia di Teramo, e di Olga Rossi, una casalinga romana.

A 10 anni fu vittima di un piccolo incidente mentre giocava a calcio in una Roma ancora rasa al suolo dalla drammatica Guerra mondiale: fu colpito da una pallonata sul volto che gli ruppe il setto nasale. Ciò gli renderà il naso aquilino, il che sarà la sua fortuna dal punto di vista professionale, dato che gli conferirà un’espressione buffa e caratteristica. Molto ricercata dai registi delle varie epoche e dei vari generi per cui lavorerà.

Non a caso, il debutto arriva quando ha appena 12 anni, nel 1948, quando venne scelto da Vittorio De Sica e Duilio Coletti per interpretare il ruolo di Garoffi nel film Cuore, trasposizione del famoso romanzo di Edmondo De Amicis. Fu selezionato durante una serie di provini condotto in giro per le scuole.

Così commentò quella esperienza in una intervista:

Ero alle medie al Pio XI di Roma e lì arrivarono gli assistenti del regista Duilio Coletti che cercavano tra gli alunni i ragazzi per il film Cuore. Io, che ero sempre all’ultimo banco e non andavo troppo bene a scuola, non capivo chi fossero, pensavo che stessero per interrogarmi e quasi mi nascondevo. Ma fui scelto, anche se allora sembravo un extraterrestre piccolo e con le gambe sottili sottili. Da allora mi ritrovai a lavorare con grandi artisti, ma non davo loro importanza, per me il cinema era un modo per non andare a scuola e mettermi qualche soldo in tasca

Ad onor del vero, il piccolo non aveva velleità attoriali e considerava questa esperienza cinematografica un avvenimento senza seguito. E, invece, come vedremo, il Cinema si era accorto di lui.

I film con Carlo Delle Piane

Dopo quell’esordio, la carriera di Carlo Delle Piane spiccò subito il volo: dopo Vento d’Africa, regia di Anton Giulio Majano (1949), negli anni 50 figurerà in ben 45 film, girando la media di quasi 5 film all’anno.

Tra le innumerevoli pellicole segnaliamo quella del 1951 della premiata coppia Steno e Mario Monicelli, che lo scelgono per affiancare Aldo Fabrizi e Totò in Guardie e ladri, con i quali successivamente lavorò in altri film. Delle Piane interpreta Libero, il figlio del protagonista Ferdinando Esposito, interpretato a sua volta da Totò.

Nel 1954 è la volta di Un americano a Roma, dove interpreta Romolo Pellacchioni detto “Cicalone”, l’amico di Nando Mericoni, interpretato da Alberto Sordi.

In questi anni si guadagna anche l’appellativo di Pecorino, che non lo lascerà per il resto della sua esistenza. Deriva dal nomignolo di un personaggio interpretato nel film “La famiglia Passaguai“, quando è il figlio di Aldo Fabrizi.

Con quest’ultimo strinse un grande rapporto di amicizia:

uno non troppo amato dai colleghi per la sua schiettezza. Ho fatto con lui La famiglia Passaguai e poi Rugantino di Garinei e Giovannini. Mi ricordo poi che Fabrizi usava svuotare un rosetta e riempirla di rigatoni al sugo. Era fatto così

Sarebbe ingiusto però limitare il successo dell’attore romano al solo aspetto fisico curioso: aveva infatti innate capacità interpretative, figlie del talento e non di studi specifici.

Negli anni 60 affianca l’attività cinematografica a Teatro e Televisione. Nel 1962, infatti, portò in tournée, con tappa a Toronto, lo spettacolo Rugantino, con Nino Manfredi, interpretando Bojetto il figlio di Mastro Titta, interpretato a sua volta da Aldo Fabrizi. Nel febbraio del 1964 arrivò perfino a Broadway, dove per tre settimane fu sold out.

Fece ritorno su un palcoscenico solo nel 2010, con due opere, di cui una scritta proprio da lui: Io, Anna e Napoli.

In televisione lo apprezzeremo soprattutto in mini serie e documentari, diretti dal regista che più di ogni altro ne valorizzerà le doti attoriali: Pupi Avati.

Tornando al Cinema, nel 1968 ha recitato nel proprio unico film giallo d’azione, Scacco internazionale di Giuseppe Rosati, ma sfortunatamente la sua parte fu poi esclusa in fase di montaggio.

I film di Pupi Avati con Carlo Delle Piane

Nel 1973 la sua carriera subì una battura d’arresto a causa di un incidente automobilistico, dopo il quale cadde in coma per più di un mese.

Si riprese lavorativamente anche grazie all’incontro con il regista Pupi Avati, che ne capì le doti drammatiche e lo scelse per il film Tutti defunti tranne i morti, che portò Delle Piane a un importante mutamento professionale, mostrandone le qualità interpretative anche in ruoli drammatici.

Su tutte, spiccano le interpretazioni dell’avvocato Santelia in Regalo di Natale e La rivincita di Natale. Proprio grazie all’interpretazione in Regalo di Natale, Delle Piane si aggiudicò nel 1986 la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile alla quarantatreesima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Tra gli altri ruoli di spicco, si ricorda quello del professore innamorato della bella collega del liceo, in Una gita scolastica (1983), film per il quale venne premiato l’anno dopo col Nastro d’argento (migliore attore), col Globo d’oro (miglior attore rivelazione) e col premio Pasinetti (miglior attore).

A partire dagli anni 90 dirada sempre più le sue apparizioni. Nel 1997 dirige il suo unico film: Ti amo Maria, dove figura anche come protagonista nei panni di Sandro. La storia è ispirata a una pis teatrale, ma fu mal distribuito e finì per essere un flop al botteghino.

Carlo Delle Piane che fine ha fatto?

Il 16 maggio 2013 convola a nozze con la cantante Anna Crispino. La donna risulterà provvidenziale due anni dopo, quando, nella serata del 9 gennaio 2015, viene ricoverato d’urgenza al policlinico Agostino Gemelli di Roma per un malore di carattere neurologico, salvato dall’intervento tempestivo della moglie. Fortunatamente sarà dimesso il 20 gennaio completamente ristabilito.

L’ultimo film in cui recita è Chi salverà le rose? di Cesare Furesi, del 2017, dove veste nuovamente i panni dell’avvocato Santelia, insieme a Lando Buzzanca, anch’egli al suo ultimo film, Philippe Leroy e Caterina Murino.

In totale, ha recitato in 110 film, di cui ben 15 solo con Pupi Avati. Recitando con e per tutti i più grandi del Cinema italiano. Non riuscì a realizzare un suo grande sogno: quello di dirigere un secondo lungometraggio.

Tra il 2017 e il 2019 riceverà diversi riconoscimenti. Inoltre, il 17 maggio del 2019 è protagonista all’Auditorium Parco della Musica di Roma della serata “Signore e signori Carlo Delle Piane”, in omaggio ai suoi settant’anni di carriera.

Carlo Delle Piane muore a Roma il 23 agosto 2019. La camera ardente è stata allestita al policlinico Agostino Gemelli fino al 26 agosto, e nel pomeriggio la cerimonia funebre, a Roma, si tenne presso la Chiesa degli artisti in piazza del Popolo alla presenza di numerosi amici e colleghi dello spettacolo. Riposa presso il cimitero del Verano a Roma.

Ascolta l’articolo

5,0 / 5 Grazie per aver votato!

Vuoi abilitare le notifiche? Resta aggiornato sulle ultime notizie Attiva

Notifiche push abilitate Grazie per aver abilitato le notifiche!

Pubblicità

Pubblicità