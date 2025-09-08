Carlo Acutis Santo per convenienza? I dubbi sui due miracoli

Ecco quali sono i miracoli attribuiti a Carlo Acutis, chi è la madre e quali sono i dubbi a riguardo.

Carlo Acutis è stato proclamato Santo il 7 settembre 2025 in piazza San Pietro, alla presenza di circa 70.000 fedeli provenienti da numerosi Paesi, insieme a Pier Giorgio Frassati. Si è trattato della prima canonizzazione presieduta da papa Leone XIV, sebbene il rito fosse già in programma ma interrotto dalla dipartita di Papa Francesco.

Carlo Acutis è stato proclamato il primo Santo millennials e il Protettore di internet, poiché utilizzava il web – lui bravo programmatore – per diffondere la parola di Dio. Nato a Londra il 3 maggio 1991, si è spento a Monza il 12 ottobre 2006, stroncato a soli 15 anni a seguito di una “leucemia fulminante“.

Per quanto si tratti di una bella storia di fede, in un mondo divorato dalla secolarizzazione e dalla venerazione di cose vacue, resta il dubbio sulla velocità con cui Acutis sia stato elevato a Santo. Come se si trattasse di una sorta di forzatura, spinta dalla necessità di restituire ai giovani, persi proprio nella tecnologia, un Santo che li guidi.

Ecco i due miracoli attribuiti a Carlo Acutis.

Carlo Acutis quali miracoli ha compiuto

Come riporta Wikipedia, miracoli attribuiti a Carlo Acutis sono due:

la guarigione di un bambino brasiliano di sei anni, Matheus Vianna, affetto da pancreas anulare, raro difetto congenito del pancreas causa indiretta anche di un ritardo nella crescita fisica. Il 12 ottobre 2013, nel corso di una cerimonia religiosa nella chiesa di San Sebastiano a Campo Grande, nello Stato di Mato Grosso do Sul, il piccolo ebbe modo di toccare una reliquia di Carlo Acutis. Nei giorni successivi fu sottoposto a una serie di esami diagnostici, dai quali il pancreas appariva sanato. La guarigione fu ritenuta inspiegabile dalla Consulta Medica della Congregazione delle cause dei santi, che nel novembre del 2019 espresse parere positivo sul miracolo attribuendone l’intercessione;

la guarigione di Valeria Valverde – ragazza nata in Costa Rica il 2 maggio 2001 e studentessa a Firenze dal 2018 – avvenuta il 2 luglio 2022. Mentre stava pedalando in bicicletta in quel di Firenze, la giovane cadde a terra riportando un gravissimo trauma cranico; operata, i medici ne definirono le condizioni “estremamente critiche”. Dopo che la madre Liliana ebbe pregato sulla tomba del beato Acutis chiedendone l’intercessione, nell’arco di poco tempo Valeria guarì completamente.

I dubbi sui miracoli di Carlo Acutis

Il sempre arguto Maurizio Blondet sul proprio blog confuta i due miracoli attribuiti a Carlo Acutis per le seguenti rispettive ragioni:

C’è nel Mato Grosso una autorità cattolica che abbia certificato l’evento? E Chi volete che abbia mandato una camicia del santificando nel tropico sudamericano, dove tanti bisognosi possono dichiararsi miracolati a pagamento, per bisogno? A parte che non si tratta di miracolo essendo l’infortunata guarita dopo un’operazione chirurgica, la Costaricana ha scelto di vivere a Milano coi soldi suoi o con un aiutino della famiglia miliardaria?

Con “famiglia miliardaria” Blondet allude alla madre di Carlo Acutis, Antonia Salzano, della quale parleremo nel prossimo paragrafo. Il giornalista di lungo corso parla di santificazione troppo veloce e di come il Vaticano, un tempo, la concedesse dopo diverse indagini, che duravano decenni ed erano severissime.

Chi è la mamma di Carlo Acutis?

Come detto, si tratta di Antonia Salzano, prima madre nella storia della religione cattolica ad assistere la canonizzazione di suo figlio.

Come riporta Wikipedia, ella stessa ritiene di essere stata avvicinata alla fede da Carlo e che quest’ultimo gli andò in sogno annunciandogli l’arrivo di una nuova gravidanza. Cosa che accadrà nel 2010 e dalla quale avrà 2 gemelli.

La donna è sposata dal 1990 con Andrea Acutis, presidente della Vittoria Assicurazioni. Si occupa delle attività editoriali del padre Antonio, morto nel 1995, e scrive dal 2020 ella stessa dei libri sul percorso religioso del figlio. Tradotti e pubblicati in numerose altre lingue tra cui l’inglese, il tedesco e il francese.

