Capannelle, la curiosa storia di Carlo Pisacane

Vediamo la storia e i film di Capannelle, al secolo Carlo Pisacane, attore richiestissimo tra gli anni 50 e 60.

Tra i tanti caratteristi del Cinema italiano, non possiamo non annoverare Carlo Pisacane. Meglio conosciuto con lo pseudonimo di Capannelle, dal nome del personaggio interpretato nel film I soliti ignoti e nel suo sequel. Tale fu la riuscita del personaggio, da essere accreditato come Capannelle anche in altri film. E da essere ricordato in generale con questo nome.

Il personaggio di Capannelle è un vecchietto sempre allegro e affamato, attratto dal gentil sesso e dagli occhi sempre vigili e vispi. Tra le battute più interessanti, ricordiamo quella pronunciata nel film “L’audace colpo dei soliti ignoti” di Nanni Loy, quando intona alcune note della canzone “Tua“, di Jula De Palma. Brano presentato a Sanremo nel 1959 e che suscitò grande scandalo per il tema trattato e per l’interpretazione ritenuta eccessivamente sensuale dell’artista.

Ripercorriamo la sua storia.

La storia di Capannelle

Carlo Pisacane nasce a Napoli il 2 febbraio 1889. Si avvicina da giovanissimo al mondo del teatro, diventa presto un attore di rilievo della filodrammatica napoletana. Si tratta di un gruppo teatrale amatoriale che si dedica a rappresentare opere teatrali, spesso in lingua napoletana o che ripercorrono la tradizione del teatro napoletano. Su tutte, la più nota è quella inscenata da Eduardo De Filippo.

Approda al Cinema quando non c’è ancora il sonoro, a fianco di un’altra grande attrice: Tina Pica. Diretto da Elvira Notari, ricordata per essere stata la prima regista doànna italiana e tra le prime a livello mondiale.

L’esordio nel sonoro arriva con “La tavola dei poveri“, regia di Alessandro Blasetti (1932), pellicola passata alla storia per il fatto che l’attore protagonista sia Raffaele Viviani, autore anche della sceneggiatura.

I film con Capannelle

Per la seconda pellicola occorrerà attendere ben 14 anni, nel film “Paisà” (1946) di Roberto Rossellini. Dopo 9 pellicole nelle quali interpreta solitamente personaggi macchiettistici, la notorietà cinematografica arriva solo nel 1958, quando il regista Mario Monicelli gli affidò il ruolo del mitico Capannelle, il famelico vecchietto bolognese – doppiato da Nico Pepe – componente di una sgangherata banda criminale composta anche da Renato Salvatori, Tiberio Murgia, Vittorio Gassman e Marcello Mastroianni.

Interpreterà Capannelle anche nel sequel “Audace colpo dei soliti ignoti” uscito l’anno seguente. Nonostante il fatto che a separare i due film sia un solo anno, Capannelle reciterà in quel brevissimo lasso di tempo in altri 10 film.

Richiestissimo, sono tantissimi i film in cui recita anche negli anni 60. Tra questi, spicca Il vigile (1960), in cui interpretò l’anziano padre del vigile Otello Celletti, fannullone quanto il figlio interpretato dal grande Alberto Sordi. Ma anche “Totò, Fabrizi e i giovani d’oggi“, sempre del 1960 al fianco di Totò e Aldo Fabrizi. Nello stesso anno è il “nonnetto” di Gioia Fabricotti (Anna Magnani) in “Risate di gioia” (1960) sempre di Monicelli.

E’ di nuovo accanto a Totò nel 1962 in “Totò e Peppino divisi a Berlino” di Giorgio Bianchi. Inoltre, lo ritroviamo nel film “Il giorno più corto” di Sergio Corbucci (1962), un film corale con tanti volti destinati alla grandezza, come: Amedeo Nazzari, Lilla Brignone, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Raimondo Vianello, Ugo Tognazzi e Romolo Valli. Corbucci l’anno seguente lo rivuole per “Gli onorevoli“, ancora con Totò, Peppino De Filippo e Walter Chiari.

Tornò con Monicelli ne L’armata Brancaleone (1966), vestendo i panni di Abacuc, ebreo convertito suo malgrado. Sulla scia del successo conseguito dalla pellicola fu chiamato da Pier Paolo Pasolini a interpretare Brabanzio, il padre di Desdemona, in un’originale rivisitazione dell’Otello, nell’episodio Che cosa sono le nuvole?, tratto dal film Capriccio all’italiana (1968).

Non mancherà una parentesi televisiva, figurando in una serie di sketch di Carosello, pubblicizzando due prodotti della Api per le auto: l’olio lubrificante e la benzina.

Capannelle come è morto?

Ormai anziano, negli anni ’70 saranno solo 4 le pellicole in cui reciterà, chiudendo però alla grande diretto da Franco Zeffirelli nel film Fratello sole, sorella luna, del 1972.

Carlo Pisacane, in arte Capannelle, è morto a Roma il 9 giugno 1974, all’età di 85 anni.

