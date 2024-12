Canzoni di Natale più belle: la Top 10

Ecco la nostra classifica delle canzoni di Natale più belle e la storia dei brani inseriti.

Quali sono le canzoni più belle di Natale? Premesso che ognuno avrà una propria classifica personale, e che, probabilmente, in tanti detestano pure questi brani, bombardati come sono dalla musica in filodiffusione in negozi e centri commerciali, o dalla tv e dai post sui Social, di seguito proviamo ad approcciare una Top 10 delle canzoni di Natale più belle di sempre.

Cantanti come Mariah Carrey, Michael Bublé e il nostro Mario Biondi sono ormai bollati come “cantanti di Natale” e la loro voce, per quanto abbiano fatto anche altro, viene ormai assimilata a questo periodo.

Prima della classifica, però, una breve storia di ciascun brano, attingendo dal sito specializzato in cose natalizie, Christmas The original, nonché dal fido Wikipedia.

Canzoni di Natale più belle di sempre: la storia

Come anticipato, ecco una breve descrizione e il relativo video di ciascuna canzone natalizia inserita nella nostra Top 10.

All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Non si può non partire da questo brano, lanciato dalla esplosiva Mariah Carey nel 1994. Diventato forse quello che ascoltiamo di più in assoluto, volenti o nolenti. Di recente, ci sta scherzando sopra pure lei, con video nel quale appare lei scongelata a mo’ di merluzzo, pronta a cantarlo di nuovo.

Let it snow! Let it snow! Let It snow! – Frank Sinatra

Ebbene sì, The voice ha prestato la voce anche per un brano di Natale, diventato negli anni un classico d’importazione americana. E’ stato però anche cantato da un altro pezzo da 90 italo-americano: il grande Dean Martin.

It’s the Most Wonderful Time of the Year – Andy Williams

E a proposito di belle canzoni e di voci calde, non può mancare questa, scritta da Edward Pola e George Wyle ed incisa originariamente nel 1962 da Andy Williams, che la incluse in un album uscito l’anno seguente. Ripubblicata poi sei anni dopo. Brano che ascoltiamo in diversi film a tema natalizio.

Jingle Bell Rock – Bobby Helms

Altro classico made in Usa, e tra i brani natalizi più noti al mondo, anche grazie al fatto che sia inserito come musichetta in villaggi e pupazzi natalizi, oltre che in tanti film. Oltre che tante cover (perfino di Achille Lauro). La canzone fu pubblicata originariamente nel 1957 dal cantante statunitense Bobby Helms. Tra le prime in assoluto a tema natalizio.

Feliz Navidad – José Feliciano

Questo brano del grande Feliz Navidad spezza finalmente il predominio della lingua anglosassone, orecchiabile e ballabile com’è. Per quanto egli sia di origini portoricane e comunque la lingua inglese sia predominante nel testo. Va bene per tutto il periodo, dunque anche dopo il Natale, visto che augura anche Buon anno.

Last Christmas – Wham!

Siamo di fronte a un altro classico, lanciato anche esso nel 1984, forse il più amato di tutti, soprattutto da quando chi lo canta, il grande George Michael, non c’è più. Peraltro, è nata anche una challenge legata a questo brano, chiamata Whamageddon (ne abbiamo parlato qui).

Happy Xmas (War is Over) – John Lennon e Yoko Ono

Brano composto da John Lennon e Yoko Ono e uscito a dicembre del 1971, con un bel messaggio pacifista, purtroppo ancora attuale.

Così celeste – Zucchero

Brano di Zucchero contenuto nel disco Spirito DiVino, del 1995 e ultimo singolo estratto. Non proprio pensato per il Natale (ma comunque come tema ha la Fede), ma che, grazie a uno spot televisivo e alle musiche tipiche del periodo, ci sta alla grande. Fu riproposto da Zucchero Fornaciari nel 2004 in una nuova versione in duetto con Cheb Mami, dall’album Zu & Co. del 2004.

Santa Claus is coming to town – Eddie Cantor

Il brano più datato della classifica, visto che fu proposto per la prima volta nel 1934, composto nel 1932 da Haven Gillespie (testo) e J. Fred Coots (musica) e cantato in occasione del Giorno del Ringraziamento da Eddie Cantor in una trasmissione radiofonica. Esistono tante cover, proposte anche dai cantanti natalizi doc prima citati.

Do They Know It’s Christmas? – Band Aid

Chiudiamo con questo brano, che può essere considerato una sorta di We are the world versione natalizia. Scritto nel 1984 da Bob Geldof e Midge Ure per raccogliere fondi da destinare all’Etiopia, colpita da una grave carestia. Viene eseguita da tantissime star di quel periodo, come Sting, U2, Duran Duran, George Michael, Phil Collins, Spandau Ballet. E’ stato riproposto trent’anni dopo dalle star Pop di quel periodo, tra le quali però figura di nuovo Bono Vox.

La Top 10

Presentate brevemente le canzoni di Natale più belle presenti nella nostra classifica, vediamo qual è la nostra Top 10. Partendo dal decimo posto.

Do They Know It’s Christmas? – Band Aid Santa Claus is coming to town – Eddie Cantor Feliz Navidad – José Feliciano Jingle Bell Rock – Bobby Helms All I want for Christmas is you – Mariah Carey Così celeste – Zucchero Happy Xmas (War is Over) – John Lennon e Yoko Ono

Già, abbiamo escluso dal podio proprio il brano di Mariah Carey! Ecco invece il podio, dove abbiamo dato priorità alle voci rispetto al testo, per quanto la canzone al quarto posto sia di impegno e di denuncia sociale.

Let it snow! Let it snow! Let It snow! – Frank Sinatra It’s the Most Wonderful Time of the Year – Andy Williams

The winner is….

Last Christmas – Wham!

Scontato? Facci sapere la tua Top 10!

