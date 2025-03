Qual è la canzone della pubblicità di Air France sulla Tour Eiffel

Ecco qual è la canzone della pubblicità di Air France, che vede come protagonista una ragazza salire sulla Tour Eiffel.

Tanti a cui è capitato di vedere la pubblicità di Air France, si sono chiesti: “qual è la canzone della pubblicità di Air France sulla Torre Eiffel?” Beh, la risposta è questa: “Les Moulins de mon cœur”, di Michel Legrand, interpretata dalla cantante francese Juliette Armanet.

Si tratta di una versione rivisitata, in grado di essere dolce e potente al tempo stesso. Proprio come sa essere Parigi. Ma questo brano ne celebra anche l’eleganza e la sobrietà, nota e apprezzata in tutto il Mondo.

Nello spot si vede una ragazza con un vestito rosso contraddistinto da un lungo strascico, camminare a passo svelto per Parigi fino a salire sulla cima della Tour Eiffel, trovando anche il tempo per apprezzare un dolce.

La Canzone della pubblicità di Air France sulla Tour Eiffel

Ecco qualche curiosità sul brano. Partiamo col dire che, come riporta Wikipedia, in realtà la canzone è a sua volta la versione francese di un altro brano americano, The Windmills of Your Mind, che fa parte della colonna sonora del film del 1968: The Thomas Crown Affair.

La canzone è ispirata all’andante della Sinfonia Concertante per violino e viola K. 364 di Mozart. Ha ricevuto il Golden Globe per la migliore canzone originale e l’Oscar per la migliore canzone originale nel 1969.

Tuttavia, il brano ha comunque un origine francese: infatti è stata realizzata dal compositore francese Michel Legrand con testi di Alan e Marilyn Bergman. La versione francese che odiamo nella succitata pubblicità di Air France, Les Moulins de mon cœur, fu invece scritta da Eddy Marnay e interpretata dallo stesso Michel Legrand nel 1969.

In occasione del Festival di Cannes del 2018, la cantante francese Juliette Armanet ha poi omaggiato Legrand con una sua versione voce e piano. Ripresa poi da Air France per il suo spot. Sarà poi incisa nel 2021.

