Campi flegrei, anche metropolitana a rischio emissioni di anidride carbonica

C’è particolare preoccupazione per la concentrazione di anidride carbonica nella metropolitana a causa del bradisismo nei campi flegrei.

Bradisismo nei Campi flegrei. Non solo scosse, ora a preoccupare sono anche le emissioni di anidride carbonica. Al punto che, per i prossimi 6 e 7 marzo, torna in campo la Commissione Grandi rischi che si riunirà per una apposita sessione.

Si rende opportuno, tra le altre cose, anche un monitoraggio delle concentrazioni di anidride carbonica nella Metropolitana di Napoli. Ad avanzare la richiesta, il presidente della commissione comunale Infrastrutture, mobilità e Protezione civile, Nino Simeone, all’assessore alle Infrastrutture, mobilità e Protezione Civile, Edoardo Cosenza; alla dirigente del Servizio Linee metropolitane, Serena Riccio; e al direttore generale Anm, Francesco Favo.

Infatti, nelle ultime settimane si era parlato del rischio che nei seminterrati (scantinati, box auto, ecc.) potessero esserci concentrazioni di CO2. Anzi, il rischio riguarda anche i locali posto al piano terra. Come accaduto a Pozzuoli, dove si è stati costretti alla chiusura, in via precauzionale, dell’istituto scolastico Virgilio, a causa delle concentrazioni di CO2 superiori ai 5000 ppm all’interno della palestra.

Il rischio è che davvero tutta la zona flegrea diventi inabitabile. Poiché le ripetute scosse mettono a serio rischio la stabilità degli edifici. Mentre le emissioni di CO2 sono molto nocive per gli esseri umani.

Anidride carbonica nella metropolitana di Napoli a causa del Bradisismo?

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, è stata come detto avanzata la richiesta di valutare l’opportunità di installare, anche all’interno delle stazioni e delle gallerie, dei sensori di gas in grado di rilevare concentrazioni anomale di CO2, al fine di consentirne il monitoraggio continuo ed allertare il personale in caso di raggiungimento di livelli pericolosi di anidride carbonica.

Il presidente della commissione comunale Infrastrutture, mobilità e Protezione civile, Nino Simeone ha poi ricordato come la linea 6 della metropolitana arrivi fino a Fuorigrotta.

A Pozzuoli e Bagnoli arriva invece la linea 2, nelle fermate Pozzuoli Solfatara e Bagnoli-Agnano Terme.

