Campania, Roberto Fico pronto a imbarcare Cesaro e Mastella

Il dopo De Luca in Campania è entrato nel vivo. Sebbene, sia da destra che da sinistra (sforzandoci ancora di usare queste dicotomie del ‘900), il sentore è che lo sceriffo di Salerno costituisca un ottimo parafulmini per entrambe le fazioni. Visto che a sinistra si sono attaccati a lui per anni, mentre a destra ha fatto comodo sedere gli scranni dell’opposizione, critica e dire no. Ma, di fatto, non offrire mai concrete alternative.

Il centro-sinistra sta facendo quadrato intorno a Roberto Fico, già in passato candidato dei Cinquestelle alla regione con risultati irrisori. Ma ora la musica è cambiata. Fico è stato Presidente della Camera e ormai è uno dei pochi della “vecchia guardia” di essere rimasto nel Movimento.

Tuttavia, non ci si illuda che si verifichi una svolta. Il M5S non è più quello delle origini da almeno 7 anni, quando ha iniziato ad allearsi con tutti per restare al governo, sia nazionale che locali. Beccando ancora qualche voto al Sud per la speranza che, tornando a Palazzo Chigi, torni pure il Reddito di cittadinanza.

Fico tra Cesaro e Mastella

Infatti, Roberto Fico dovrebbe (forse anche per obbligo) far salire sul suo carro personaggi come Armando Cesaro, figlio di Giggino a’ purpett. Quello delle gaffe e dal passato piuttosto complicato. Lo stesso che i Cinquestelle hanno in passato attaccato su più fronti.

Ma anche Clemente Mastella, tra i pochi reduci della Prima Repubblica e ancora valido per tutte le stagioni. Ne ha parlato Il Foglio, che paventa anche altre alleanze criticabili. Il Principe di Ceppaloni è ancora indispensabile per vincere in Campania.

Nell’articolo si ricorda anche come proprio Fico ricordava quando Luigi Cesaro era l’autista di Raffaele Cutolo.

Dall’altra parte non c’è ancora un candidato. E, come 5 anni fa, sembra che tutti vogliano defilarsi. La Campania è una patata bollente che nessuno vuole gestire. E, in fondo, tanti speravano che il nulla osta per il terzo mandato di Vincenzo De Luca fosse arrivato…

