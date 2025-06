Il cambiamento climatico non è causato dalla CO2: parola di 1900 esimi scienziati

Secondo oltre 1900 tra scienziati e professionisti ritengono che il cambiamento climatico è solo uno spauracchio e non sia causato dalla CO2.

Da decenni ormai i media mainstream ci bombardano di notizie che riguardano il cambiamento climatico, proponendoci scene apocalittiche di alluvioni, tifoni, siccità. Nel 2018, un rapporto dell’IPCC delle Nazioni Unite ha persino avvertito che “abbiamo 12 anni per salvare la Terra”. Per non parlare delle città che dovrebbero sparire sotto l’acqua entro il 2100. Tra cui Venezia, che nell’attesa fa da scenario per il matrimonio di Jeff Bezos.

Ma, per dirla alla Vasco, “c’è chi dice no!“. Quasi 2.000 tra i più importanti climatologi e professionisti del mondo, in oltre 30 paesi, hanno firmato una dichiarazione secondo cui non esiste un’emergenza climatica e hanno confutato le affermazioni delle Nazioni Unite in merito al cambiamento climatico causato dall’uomo.

Tra questi Mark Keenan, con esperienza nel settore come ex scienziato presso il Dipartimento per l’Energia e i Cambiamenti Climatici del Governo del Regno Unito; e come ex membro dello staff del Dipartimento Ambiente delle Nazioni Unite, dove era responsabile della gestione del Protocollo sul Registro delle Rilasci e dei Trasferimenti di Polveri. Si tratta di un accordo ambientale multinazionale che prevede il monitoraggio degli inquinanti nel suolo, nell’aria e nell’acqua in tutto il mondo.

Secondo Keenan, contrariamente a quanto si dice, la CO2 è fonte di vita e l’inquinamento reale è altro.

Il cambiamento climatico è una bufala?

Secondo Keenan e gli altri 1900 scienziati ritengono che l’inquinamento reale esiste, ma il problema non è la CO2, bensì le numerose sostanze registrate come inquinanti, tra cui migliaia di nuovi composti chimici artificiali, tossine, nanoparticelle e organismi geneticamente modificati (OGM) che violano il principio scientifico di precauzione. Sostanze promosse dall’industrialismo selvaggio e incontrollato.

Pertanto, le emissioni di CO2 (e il metano prodotto dal bestiame, come le mucche) non sono fattori dominanti nel cambiamento climatico. La narrazione delle Nazioni Unite appare dunque l’ennesimo esempio di scienza fasulla usata per promuovere un’agenda nascosta. Quella del 2030, che vorrebbe tutti su auto elettriche che in realtà inquinano tantissimo, soprattutto per la produzione di batterie.

Altri fattori di inquinamento “reale” sono l’estrazione e la lavorazione industriale di terre rare, con il conseguente inquinamento di terra, aria e acqua.

Il clima della Terra è sempre cambiato

In verità, conclude la Climate Intelligence Foundation, il clima della Terra è sempre cambiato, con fasi naturali fredde e calde. Per esempio, la Piccola Era Glaciale si è conclusa solo nel 1850. Pertanto, non sorprende che ora stiamo vivendo un periodo di riscaldamento. Oltretutto, il riscaldamento è molto più lento del previsto.

Il mondo si è riscaldato significativamente meno di quanto previsto dall’IPCC sulla base del forzante antropogenico modellato. La transizione imposta sull’onda di un falso scientifico sta solo distruggendo industria, allevamento, agricoltura.

Non solo: distruggere la CO2 significa distruggere la vita. La CO2 è nutrimento per le piante, la base di tutta la vita sulla Terra: non è un inquinante. Mark Keenan ricorda come la CO2 sia benefica per la natura, rendendo la Terra più verde: una maggiore quantità di CO2 nell’aria ha favorito la crescita della biomassa vegetale globale. È anche un bene per l’agricoltura, aumentando le rese delle colture in tutto il mondo.

Qui è possibile visualizzare il manifesto originale.

Foto di DragonDash da Pixabay

