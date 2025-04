Call center: come fanno ad avere il tuo numero e come difenderti

Vediamo come i Call center ottengono il nostro numero di telefono e come possiamo provare a difenderci da essi.

I Call center possono ottenere i numeri di telefono in tanti modi diversi, spesso sfociando anche nell’illecito. Le poche iniziative impostate (su tutte, il Registro delle opposizioni partito una decina di anni fa) in questi anni in difesa dei consumatori, non hanno sortito particolari effetti. Ed è così che subiamo ogni sorta di telefonata (ora proposte serie, ora truffe) ogni giorno e per più volte al giorno.

Tuttavia, alla luce del fatto che ci chiamano sullo smartphone e non più solo sul numero fisso di casa (peraltro sempre più in disuso) Viene però in automatico da chiedersi: come fanno i Call center ad avere i nostri numeri? Come possiamo difenderci? Cerchiamo di capirne di più.

Come fanno i Call center ad avere il nostro numero?

Il Corriere della sera, per la sua rubrica dedicata alla tecnologia LogIn, ha stilato un interessante elenco su come i call center riescono ad avere i nostri numeri.

Vendita dei dati

Il primo metodo, che si insidia in una zona grigia tra il lecito e l’illecito, è la vendita dei nostri dati da parte delle società presso le quali abbiamo attivato dei servizi e ai quali abbiamo dato, in buona fede, i nostri numeri di telefono. I metodi sono i più disparati: applicazioni, siti Web, concorsi a premi o servizi.

Lead generation dei data broker

Per Lead generation si intende il fatto che i call center acquistano liste di “lead” fornite da aziende (chiamate anche data broker) specializzate nella generazione di contatti. Queste ultime reperiscono i dati sensibili in più modi: questionari online, concorsi, sottoscrizioni di newsletter, ecc.

Data scraping

Il data scraping è un processo automatizzato che permette di raccogliere, tramite software, grandi quantità di informazioni da siti Web, social media, rubriche pubbliche. I software, molto sofisticati, sono in grado di navigare sui siti Web, individuare i dati come i numeri di telefono e i nomi di chi li possiede e altri dettagli utili.

Phishing e ingegneria sociale

Veniamo alle campagne ingannevoli, tramite Sms, e-mail, chiamate in cui il truffatore si spaccia per una figura o un ente altrimenti attendibile. In genere, ottengono i dati facendo compilare un modulo online, raggiungibile attraverso un link. Questa tecnica è chiamata ingegneria sociale, poiché si tratta di un modo per manipolare le persone e convincerle a fornire dati e informazioni preziose con pretesti apparentemente leciti e convenienti.

Predictive dialing

La predictive dialing è una tecnica tramite la quale un software genera numeri di telefono in maniera casuale e passa la telefonata al primo operatore disponibile. Qui subentra, dunque, la sfortuna di essere individuati ed è indipendente dalla nostra distrazione o dal nostro lassismo.

Spoofing

Lo spoofing è la tecnica mediante la quale i truffatori «mascherano» il proprio Id o il proprio indirizzo e-mail replicando quello di un istituto o di un ente attendibile. Dunque, crediamo di rispondere a un mittente affidabile quando in realtà non lo è.

Come difendersi dai Call center

La parola d’ordine per difendersi dai Call center è: prudenza. Infatti, quando sottoscriviamo un servizio, dobbiamo bene leggere le varie postille e togliere la spunta laddove parla di possibilità di cedere i nostri dati a terzi. Di solito, la spunta a questo punto del contratto nei Termini e condizioni di servizio non è obbligatoria. O, quanto meno, non dovrebbe esserlo.

Valutare sempre bene l’indirizzo mail del mittente prima di rispondere fornendo i nostri dati sensibili. Leggere bene l’indirizzo e cercare sul web se sia davvero quello reale di chi scrive.

In genere, i Call center utilizzano numeri fissi per mascherarsi dietro recapiti fintamente affidabili. Di recente poi, stanno andando per la maggiore i prefissi che un tempo erano di Vodafone, che iniziano con “34…“.

Se abbiamo risposto, interrompiamo subito la chiamata se si tratta di una voce computerizzata. Mentre se è una voce “umana“, se proprio vogliamo essere cortesi senza staccare immediatamente, non rispondiamo mai affermativamente con un Sì poiché potrebbe essere registrato e usato artificiosamente per dare il nostro consenso.

Dopo aver ricevuto la telefonata e ci siamo accertati che si tratti di un Call center, blocchiamo subito il numero così da non essere richiamati dallo stesso. Basta pigiare sull’icona posta alla destra del numero e poi sulla voce Blocca. Mentre gli sms vanno posti come Spam, così come le mail. Per quanto comunque oggi i principali server di posta già prevedano diversi filtri, i quali, talvolta, funzionano talmente bene da far finire in Spam o in altre caselle anche gli indirizzi utilizzi.

Di recente, la truffa viaggia anche su WhatsApp, tra proposte di lavoro, sconti incredibili e richieste di aiuto. Anche qui: bloccare il mittente ed eliminare il messaggio, senza rispondere né pigiare il link.

