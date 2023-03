Anche il calcio femminile è nato a Napoli: ma finì per una rissa

In pochi sanno che il calcio femminile sia nato a Napoli, negli anni ’50. Ripercorriamo la straordinaria storia

Napoli e il Sud vantano tanti primati (elencato qui), prima che l’Unità d’Italia relegasse il Mezzogiorno a “ultima ruota del carro“. Tra questi, anche la nascita del calcio femminile.

Una realtà oggi ben consolidata anche nel nostro paese, sebbene non manchino ancora diffidenze e problemi.

Peccato solo che quella primissima esperienza fu breve e finì malissimo…

Calcio femminile nato a Napoli: la storia

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, nel 1950 la baronessa Angela Attini di Torralbo diede vita alla prima federazione femminile di calcio italiana. Tra le primissime squadre troviamo la Vomerese, il Secondigliano, il Napoli. E via via sorsero altre realtà in giro per l’Italia: Lazio, Roma, Genova, Milano, Bologna e Catania.

Tuttavia, il Napoli femminile era costretto a giocare sul campo di Messina, tra i pochi scampati ai bombardamenti della seconda guerra mondiale finita da poco. Inoltre, c’erano anche problemi per le divise. Alcune calciatrici giocavano addirittura con la gonna, altre con i pantaloncini da uomo.

Ricordiamo poi il contesto bacchettone dell’epoca, dove ovviamente era già uno scandalo che le donne giocassero a calcio (in molti lo pensano ancora oggi, del resto, a distanza di 70 anni). Figurarsi che avessero le gambe esposte, dato che le minigonne iniziarono a diffondersi timidamente a partire dalla fine del decennio successivo.

Calcio femminile nato a Napoli: come finì quell’avventura

Quella strepitosa avventura terminò però il 7 febbraio 1959, quando si verificò una mega rissa durante la partita Roma-Napoli. Vennero alle mani un po’ tutti: calciatrici, allenatori, tifosi e arbitri. Due squadre sanguigne, che oggi sono tornate a farsi la “guerra” dopo la tragica finale di Coppa Italia nella quale morì il tifoso del Napoli Ciro Esposito.

Utilizzando il dialetto napoletano, possiamo quindi dire che il calcio femminile finì per uno…strascino.

