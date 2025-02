Burlamacco: storia e curiosità sul simbolo del Carnevale di Viareggio

Burlamacco è la maschera simbolo del Carnevale di Viareggio. Ecco la sua storia, cosa significa, chi l’ha creata e la figura di Ondina.

Il Carnevale di Viareggio è, insieme a quello di Venezia e di Putignano, tra i più importanti d’Italia. Simbolo è il Burlamacco, una maschera piuttosto curiosa che rievoca una sorta di mix tra altre più note, come Balanzone e Arlecchino.

In molti che visitano lo spettacolare carnevale versiliano, però, non conoscono la storia del Burlamacco, le origini del nome e cosa simboleggia. Di seguito riportiamo un po’ di curiosità circa questa maschera.

Cosa significa Burlamacco?

Partiamo dall’etimologia del nome Burlamacco. Il primo richiamo è piuttosto chiaro ed è relativo alla “burla” carnevalesca. In realtà, ci sono varie ipotesi sulle origini del nome Burlamacco.

Una delle più quotate è che richiami la “Burlamacca”, il canale che attraversa la città di Viareggio. Altra ipotesi, seppur meno quotata, è che il nome richiami quello del personaggio romanzato del Buffalmacco rinascimentale, protagonista del Decameron di Giovanni Boccaccio.

Altra ipotesi è che sia semplicemente lo pseudonimo dal suo autore in certe opere, Uberto Bonetti.

Ultima ipotesi, di matrice storico-politica, è che tragga spunto dal nome di Francesco Burlamacchi, uomo politico di spicco della Repubblica di Lucca.

Com’è il costume e la maschera del Burlamacco?

Il costume del Burlamacco si caratterizza per i seguenti elementi:

una tuta tubolare in stile futurista (del resto è stata ideata negli anni ’30, che videro il futurismo tra le principali correnti letterarie e artistiche) a rombi biancorossi;

un pompon bianco sulla pancia;

un alto bicorno rosso;

mantello nero;

faccia truccata da clown.

Un carro dedicato al Burlamacco (foto di @Luca Scialò)

Nel corso degli anni, non sono mancati restyling a passo coi tempi, sempre ideati e voluti dallo stesso Bonetti. Come la versione pop art del 1967 e quella postmodernista del 1980, sebbene si sia trattato di varianti passeggere, mentre la versione originale è rimasta sempre uguale.

La storia e le origini di Burlamacco

Le origini del Burlamacco vanno fatte risalire al 1930, quando la maschera viareggina fu ideata dal pittore futurista e grafico del posto Uberto Bonetti, al fine di dare un simbolo al Carnevale di Viareggio che potesse rappresentarlo sui manifesti. Questi ultimi cominciarono ad essere un mezzo di comunicazione pubblicitaria piuttosto usato ed efficace proprio a partire da quegli anni.

Il manifesto era destinato per l’edizione del 1931 e avrebbe dovuto ivi esaurirsi. Invece, grazie alla sua immediata popolarità, divenne ben presto il logo ufficiale del Carnevale viareggino, ancora oggi utilizzato e nella sua forma originale.

Ci vorranno otto anni affinché venisse dato un nome a questa maschera.

Il 21 dicembre 1988 Burlamacco finisce di diritto nel Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari di Roma. Mentre una figura monumentale in carta a calco è esposta al Musée de l’Homme di Parigi.

Locandina del Carnevale di Viareggio 2020 (foto di @Luca Scialò)

La storia di Ondina, la donna che affianca Burlamacco

Già nel manifesto del 1931, ad accompagnare il Burlamacco c’era Ondina, che raffigura una bagnante tipica di quegli anni. Sebbene questa figura nel corso del tempo apparirà e scomparirà continuamente, non assumendo dunque un ruolo ufficiale e irrinunciabile come quella del Burlamacco. Tuttavia, non mancano ogni anno concorsi per candidarsi come Ondina “in carne ed ossa“.

Le fattezze di Ondina richiamano una bagnante tipica di quegli anni, con un costume da bagno fortemente evocativo. Questa figura, presumibilmente, nell’idea dell’artista vuole essere anche un modo per omaggiare la vocazione di meta turistica della città versiliana già all’epoca, preservata ancora oggi.

Cosa simboleggia il Burlamacco

Veniamo ora ai vari simboli che racchiude il simbolo ufficiale del Carnevale di Viareggio.

Il costume del Burlamacco è un mix di simboli di altre maschere o personaggi storici o letterari:

il cappello richiama quello di Rugantino;

il mantello quello del dottor Balanzone;

il costume a scacchi rievoca quello di Arlecchino;

la gorgiera bianca richiama quella di Capitan Fracassa (o Capitan Spaventa);

il bottone bianco, infine, quello del Pierrot francese.

Chi ha creato la maschera del Burlamacco?

Come detto, la maschera del Burlamacco è stata creata da Uberto Bonetti, nato a Viareggio il 31 gennaio 1909.

Dopo aver studiato presso l’Accademia di Belle Arti di Lucca, allievo di Lorenzo Viani, nel 1930 conosce Filippo Tommaso Marinetti, tra i principali esponenti della corrente culturale del Futurismo.

Quell’anno vinse il concorso per la creazione di un simbolo per i manifesti del Carnevale di Viareggio del 1931, di qui la creazione del Burlamacco. Il quale, grazie allo straordinario successo, resterà tale fino ai giorni nostri. A questa figura affiancherà quella di Ondina, una donna in costume che raffigura le bagnanti di quel tempo. Un omaggio anche all’importanza di Viareggio come meta turistica estiva già ai tempi.

Intorno al 1932 aderì ai principi dell’aeropittura tipici del futurismo, diventati un vero e proprio manifesto nel 1929, per volere del succitato Marinetti, ma anche di altri autori come Balla e Depero.

Negli anni ’30 si dedicò ad altri lavori, come modelli per la moda e collaborazioni con il settimanale “L’artiglio“, che rappresentava l’organo ufficiale del partito fascista lucchese. Tuttavia, si dissocerà sempre più dal Fascismo, per le note scelte che il regime ebbe verso la fine del decennio. E ciò gli comportò non pochi problemi con il regime.

Oltre che per il Burlamacco, Bonetti è famoso per le cosiddette Aeroviste italiane, serie di aeropitture realizzate fra il 1932 e il 1940, che raffigurano in modo molto particolare diverse città italiane, tra le quali Pisa, Pistoia, Roma, Bolzano, Sirmione, Cagliari e Nuoro. A caratterizzare queste immagini il fatto che nascevano dall’esperienza diretta di volo dello stesso autore sui campi di volo di Viareggio e Pisa. Inoltre, le immagini si intersecavano con elementi testuali richiamo dei nomi delle città. Una scelta estetica tipica del futurismo.

Negli anni a seguire lavorerà per la Commedia dell’arte, per la Tv, come designer ed esporrà le sue opere in Italia e nel Mondo. Morirà nella sua Viareggio il 10 aprile 1993, a 84 anni.

