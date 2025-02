Buon compleanno Elvis compie 30 anni: storia del disco più bello di Ligabue

Luciano Ligabue. Ricordo ancora quando lo ascoltai per la prima volta. Ero a casa di un amico, mentre giocavamo al computer al gioco di calcio manageriale Pc Calcio . Quell’incipit di batteria del primo brano, Vivo morto o X, seguito da quella voce rauca e graffiante di quel cantante fino a quel momento mai sentito, scossero la mia anima adolescente e mi aprirono un mondo: quello di

Poi gli altri brani fecero il resto: l’intimista Seduto in riva al fosso, la festosa Buon compleanno Elvis!, la straripante La forza della banda, la riflessiva Hai un momento Dio?, l’intermezzo rilassante Rane a Rubiera blues, la nostalgica Certe notti, la descrittiva Viva!, la ritmata I ragazzi sono in giro, la descrittiva Quella che non sei, la consigliante Non dovete badare al cantante, l’ironica Un figlio di nome Elvis, l’esistenzialista Il cielo è vuoto o il cielo è pieno, e infine, la struggente Leggero. erano le tracce di Buon compleanno Elvis, uscito trent’anni fa, il 21 settembre 1995.

Disco trainato dal singolo Certe notti, lanciato il mese precedente che ebbe un grande successo, e poi dai singoli successivi (Viva! e Vivo, morto o X e Leggero). Da lì fu un crescendo, sia per la sua carriera, che per me da suo fan, acquistando tutti gli album successivi e quelli precedenti. A partire da Bce, Liga è riuscito a scandire con i suoi dischi tutti i momenti della mia vita, come se mi conoscesse più di chiunque altro.