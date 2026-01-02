Bulgaria adotta Euro: altro agnellino mandato al massacro

La Bulgaria è il 21mo paese dell’Ue ad adottare l’Euro. Vediamo qual è la situazione del paese e quali potrebbero essere le conseguenze.

Dal primo gennaio 2026 la Bulgaria ha adottato l’Euro. Dunque, si tratta del 21mo paese dell’Ue ad avere la moneta unica europea e un altro ex paese sovietico sottratto definitivamente alle grinfie della Russia. Come già successo ai paesi baltici.

Tutto legittimo, si dirà, si tratta di uno Stato sovrano. Ma fino a un certo punto. Come rammenta La Verità, infatti, la Bulgaria non ha un governo, non ha indetto un referendum (come tutti gli altri, compreso il nostro), senza una legge di Bilancio approvata, con quasi metà della popolazione contraria e contro il parere contrario misto allo scetticismo di esimi economisti.

Dunque, tutto in pieno stile Unione europea e per fare un dispetto a Putin. Del resto, il Lev, la moneta ufficiale bulgara, ha retto bene in questi anni, anche nei disastrosi, per i paesi ex Urss, anni ’90. Forse l’unico. Ha mantenuto la propria stabilità grazie al fatto che fosse ancorata al Marco tedesco.

Bulgaria entra nell’Euro: aspetti critici

Come racconta Il Post, la Bulgaria sta vivendo una fase di forte instabilità politica, ci sono state sette elezioni negli ultimi quattro anni, e nessuna è riuscita a portare a un governo stabile. L’ultimo governo è caduto a dicembre, per 3 cause principali:

proteste pesanti in piazza contro la corruzione;

la acclarata connivenza tra politici e oligarchi;

le profonde disuguaglianze economiche che si sono annidate nella società bulgara.

Se è vero che da un lato il PIL bulgaro è quadruplicato dall’ingresso nell’Unione (avvenuta nel 2007), con i salari crescono ai ritmi più rapidi di tutta Europa, dall’altro il paese è rimasto il più povero dell’Unione, con, come detto, evidenti disuguaglianze tra zone e strati sociali della Bulgaria.

Oggi chi vive a Sofia guadagna mediamente il doppio rispetto a chi abita nel nord-est del paese. Di fatto, la regione più povera di tutta l’Unione Europea.

Difficilmente le cose andranno meglio dopo l’ingresso nell’Euro. I Paesi più poveri hanno visto solo peggiorare la propria situazione, vedi Grecia e Portogallo; la Spagna vive di alti e bassi; mentre l’Italia ha visto scivolare pesantemente verso il basso la propria situazione socioeconomica. E ce ne siamo accorti un po’ tutti. Con buona paese di professoroni come Amato, Prodi, Ciampi, Dini, Draghi, ecc.

In bocca al lupo ai bulgari. Ne hanno bisogno…

