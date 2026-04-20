L’Ue ‘perde’ la Bulgaria: vince candidato filorusso

Vediamo chi ha vinto le elezioni in Bulgaria e come cambieranno i rapporti con Ue e Russia.

“Non sempre si può vincere” cantavano Lucio Dalla e i The Rockets in un Sanremo di sessant’anni fa. E, in effetti, l’Unione europea lo sa bene. Dopo aver rimesso l’Ungheria sotto le proprie grinfie, ora arriva una sconfitta in un altro paese post-sovietico: la Bulgaria.

Il risultato delle elezioni in Bulgaria

Le elezioni presidenziali in Bulgaria sono state vinte da Bulgaria Progressista, con circa il 44,6 per cento dei consensi. Dietro ci sono la coalizione liberale PP DB, intorno al 14 o 15 per cento, e il partito conservatore GERB dell’ex primo ministro Bojko Borisov, poco sopra il 13 per cento.

Dunque vince il candidato filo-russo ed euro-scettico Rumen Radev, ex Presidente della Repubblica bulgaro.

Ricordiamo che la Bulgaria è il paese più povero dell’Unione europeo, che di sicuro non ha migliorato le sue condizioni socioeconomiche. Inoltre, dal 2021 pativa una crisi politico-istituzionale evidente, fatta di governi deboli e maggioranze instabili. Culminata con la caduta dell’ultimo esecutivo, travolto lo scorso dicembre da proteste contro la corruzione e la legge di bilancio che avevano riaperto una crisi politica che in Bulgaria dura da anni.

Chi è Rumen Radev

La vittoria di Radev segna una rottura rispetto alle politiche interne, ma soprattutto estere, degli ultimi anni in Bulgaria.

Infatti, Radev, 62 anni, viene dall’aeronautica militare ed è stato comandante dell’aviazione bulgara.

Ha lasciato la presidenza della repubblica a gennaio, dopo nove anni, per fondare Bulgaria Progressista e candidarsi direttamente alla guida del governo. Ha espresso posizioni critiche rispetto alla guerra in Ucraina, contestando altresì le sanzioni europee contro la Russia. Chiedendo, di contro, di impostare relazioni più costruttive con Mosca, opponendosi all’invio di aiuti militari bulgari all’Ucraina.

Infine, ha criticato anche l’accordo decennale sulla difesa firmato tra Bulgaria e Ucraina.

Ha garantito che non userà il potere di veto nelle decisioni dell’Ue. Ma, di sicuro, la Von der Layen e soci dovranno ora affrontare una nuova grana, disinnescata quella ungherese.

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