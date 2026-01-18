Buen camino, il film di Zalone è solo 30mo tra i più visti in Italia

Buen ritiro potrebbe piazzarsi trentesimo qualora registrasse altri due milioni di paganti posizionandosi tra ET e Serafino.

Buen camino ce l’ha fatta. E’ infatti il film che ha incassato di più nella storia del cinema italiano da sabato 17 gennaio 2026, dall’alto dei suoi 68 milioni 823 mila 069 euro e superare definitivamente Avatar (2009). Pellicola in 3D di James Cameron avveniristico allora, ma con i suoi sequel fuori tempo massimo oggi appare stantio e ripetitivo.

Del resto, ci provava da 15 anni: ci aveva quasi riuscito con Quo Vado? (2016), il maggior successo d’incassi della coppia Zalone/Nunziante, fermo però a 65.365.722 euro. Gli altri, per quanto milionari, si sono fermati ancora più dietro: Sole a catinelle (2013) con 51.936.318 euro e Tolo Tolo (2020), quello che è andato peggio, si fa per dire, con i suoi 46 milioni 208 mila 356 euro.

Una sorta di flop che aveva fatto addirittura gridare alla crisi per Luca Pasquale Medici, nome reale di Checco Zalone, e che ha sancito la fine dell’accoppiata con Pietro Valsecchi, il quale al Corriere della sera, aveva rilasciato un’intervista piuttosto tranchant sul comico/regista,

Tuttavia, essere campione d’incassi non significa essere sempre film più visto di sempre. Anzi. Sugli incassi incidono i prezzi del biglietto d’ingresso. Infatti, addirittura Buen camino si ferma addirittura al trentesimo posto.

Buen ritiro non è il film più visto di sempre

Come sottolinea Il fatto quotidiano, Buen Camino viaggia sugli 8 milioni e mezzo di spettatori. Superando sì Avatar ma risulta ancora lontano dai quasi 10 milioni di Quo Vado? e da oltre altri 60 titoli: da Trinità con Bud Spencer e Terence Hill al Decameron di Pasolini, dai film di Leone a quelli di Bertolucci.

Buen ritiro potrebbe piazzarsi trentesimo qualora registrasse altri due milioni di paganti (a questo punto difficile, visto che la spinta iniziale tende ad affievolirsi), posizionandosi tra ET di Spielberg (1982) e Serafino (1968) di Germi con Adriano Celentano.

Ma cosa piace dei film di Zalone? La sua capacità di ridere sui difetti degli italiani, il saperli mettere in scena con sarcasmo e ironia. Qualcuno lo ha paragonato ad Alberto Sordi.

- / 5 Grazie per aver votato!

Vuoi abilitare le notifiche? Resta aggiornato sulle ultime notizie Attiva

Notifiche push abilitate Grazie per aver abilitato le notifiche!

Pubblicità

Pubblicità