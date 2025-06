Buchi neri: quali rischi per l’umanità?

Un astrofisico si chiede cosa succederebbe se i buchi neri primordiali ci attraversassero, e con quali possibili danni.

Ci siamo spesso occupati di Buchi neri. Già il nome infonde paura, ansia, per qualcosa di misterioso e che potrebbe inghiottire qualsiasi cosa. Del resto, come sostengono gli astrofisici, sono in grado di ridurre a brandelli una stella che vi si avvicini troppo. Inoltre, perfino la luce, per quanto sia dotata di una elevatissima velocità, non è in grado di scappare una volta superato il punto di non ritorno. Definito in gergo scientifico: orizzonte degli eventi.

In questa sede, però, ci occupiamo del pericolo concreto che corrono gli esseri umani con i buchi neri.

Quali sono i rischi per l’uomo con i buchi neri?

Occorre partire dal presupposto che il loro potere distruttivo sia proporzionale alla massa e si ipotizza l’esistenza di alcuni molto meno pericolosi: i cosiddetti buchi neri primordiali (denominati anche con l’acronimo PBH, stante per Primordial Black Holes). Essi si sarebbero formati nei primi momenti dell’universo e sarebbero molto più piccoli di quelli di massa stellare.

Per questi ultimi si intende i buchi neri generatisi dal collasso gravitazionale di una stella di grandi dimensioni.

Più precisamente, questi ipotetici PBH potrebbero avere una massa variabile da quella di un atomo fino a un multiplo di quella della Terra. Di recente, l’astrofisico Robert J. Scherrer della Vanderbilt University (USA) si è posto una curiosa domanda: qual è la dimensione minima affinché un buco nero risulti fatale per un essere umano?

Foto di Shree Rama da Pixabay

