BTP Italia: a chi conviene davvero acquistare?

A chi conviene acquistare i BTP Italia? Il Governo Meloni sta puntando forte sui BTP, acronimo di Buoni del tesoro pluriennali, titoli di Stato con tassazione agevolata rispetto ad altre forme di investimento (ad oggi 12,5% anziché il 26%), acquistabili generalmente tramite la Banca presso la quale si ha un conto corrente o altre forme di investimento/risparmio attivate. Canale peraltro consigliabile onde evitare truffe e imbonitori alla “Gatto e la Volpe” visti in Pinocchio con la storia dell’albero di monetine.

Cos’è un BTP?

Tramite questi titoli, come gli altri precedenti, lo Stato si auto-finanzia garantendo agli investitori/risparmiatori di mettere a riparo i propri risparmi dall’inflazione, maturando anche un minimo di interesse finale se si arriva a scadenza.

Il vantaggio per lo Stato è di trovarsi subito liquidità da spendere, con la promessa poi di restituire il prestito. Un titolo di Stato dunque, come quello attivato da altri paesi, sebbene i tassi di interesse possono cambiare sensibilmente in base all’affidabilità o meno dello Stato che li emette.

Più uno Stato è esposto a rischio default – e quindi non è in grado di restituire il denaro prestatogli – più i tassi di interesse sono elevati. Proprio perché si rischia di più.

Visto che lo Stato italiano è considerato economicamente e finanziariamente stabile, i tassi di interesse sono molto bassi.

I titoli di Stato italiani, o buoni del tesoro, si dividono principalmente in due categorie:

BOT (Buoni Ordinari del Tesoro);

BTP (Buoni del Tesoro Poliennali).

I BOT sono titoli a breve termine (da un minimo di 3 fino a un massimo di 12 mesi), mentre i BTP sono titoli hanno una durata a medio-lungo termine, con scadenze che vanno da 3 a 50 anni.

Gli investitori/risparmiatori, come per altre forme di investimento/risparmio sono anche essi divisibili in due categorie:

istituzionali: governi, fondi di investimento, capitalisti, istituti di credito, ecc. Quanti investono ingenti capitali per intenderci; retails (o al dettaglio): principalmente il cittadino comune o il trader che investe somme limitate.

Come funziona il BTP Italia?

Veniamo ora al BTP Italia. In sintesi, queste sono le condizioni con cui viene proposto:

durata pari a 7 anni;

indicizzazione al tasso di inflazione italiana, con rivalutazione semestrale;

cedole semestrali;

premio fedeltà dell’1% per chi lo mantiene fino alla scadenza, ossia il 4 giugno 2032;

tassazione agevolata (12,5% anziché il 26%).

E’ possibile acquistarlo dal 27 al 29 maggio 2025, salvo chiusura anticipata.

Ecco lo spot ufficiale:

A chi conviene il BTP Italia?

Il BTP Italia va in genere considerato un modo per mettere a riparo i propri risparmi da inflazione e dalle commissioni bancarie. Pertanto, va intesa come una forma di risparmio e non di investimento. Soprattutto, per chi ha svariate decine di migliaia di euro da poter accantonare (almeno 10mila, preferibili dai 20mila euro in su).

Certo che non gli servano nell’immediato e anche per poter maturare un interesse finale minimo un po’ più elevato.

Sono sconsigliati a chi cerca forme di investimento con possibilità di guadagno elevate (ma che comportano anche rischi maggiori) e chi ha gruzzoletti da parte limitati, che potrebbero pure servirgli nell’immediato.

