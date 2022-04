Bruce Willis e Afasia: la commovente dedica di Sylvester Stallone

Introduzione

A soli 67 anni Bruce Willis è costretto a ritirarsi per afasia. Sarà forse anche per questo che nel corso del 2021 si sia dato da fare nella recitazione di vari B-Movie. Per mettere fiero in cascina in vista del ritiro.

Certo, è un peccato. Un attore che soprattutto negli anni ’90 ci ha regalato tanti film cult – su tutti spiccano Il sesto senso, Die Hard e L’esercito delle 12 scimmie – sdoganando anche il fascino dell’uomo calvo. In Italia abbiamo cominciato ad apprezzarlo per la serie Tv Moon lighting.

Mettendo da parte gli screzi che c’erano stati nel 2017 sul set di The Expendables, Sylvester Stallone ha pubblicato un commovente post sulla pagina ufficiale di Instagram. Postando una carrellata di foto insieme (tra vita privata e scene sul set) ed un messaggio:

Questa la traduzione della didascalia:

Torniamo indietro di molto, pregando per il meglio per te e la tua meravigliosa famiglia…

Afasia di Bruce Willis cos’è

Cos’è l’Afasia? Come spiega LaRepubblica, si tratta di una patologia per cui la persona affetta non capisce quello che viene detto e non riesce a produrre frasi di senso compiuto. Non riesce a leggere, a scrivere, a fare i calcoli, perché la scrittura e le capacità aritmetiche sono connesse con la funzione del linguaggio. Dunque, per un attore è impossibile recitare.

Afasia di Bruce Willis cause

Generalmente insorge dopo un ictus, come accadde al giornalista Andrea Vianello proprio a seguito dell’ictus che lo aveva colpito. Il quale però ha recuperato bene. Infatti, la terapia migliore resta la logopedia.

Altre cause potrebbero essere traumi cranici o altre malattie come un tumore celebrale.

In Italia il numero di persone afasiche in seguito a malattie cerebrovascolari si aggira attorno a 150.000-200.000, con un’incidenza annua di 2 nuovi casi per 1.000 abitanti per anno.

Magari per Bruce Willis potrebbe trattarsi di una fase momentanea e superata da una accurata e costante logopedia.