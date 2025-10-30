Qual è il brano della pubblicità di Chanel con Margot Robbie e Jacob Elordi

La musica della pubblicità di Chanel con gli attori Margot Robbie e Jacob Elordi è un brano dei Daft Punk, dal titolo “Veridis Quo“. La regia del videoclip è affidata al “nostroLuca Guadagnino, noto per film come “Chiamami col tuo nome” o “Suspiria“, remake dell’omonimo film cult di Dario Argento.

Lo spot vede i due attori intenti ad avere un randez-vous (che poi è il titolo dello spot), con la splendida California a fare da sfondo. Sebbene poi alla fine l’attrice si tuffa in mare a mo’ di sirena.

La musica del brano della pubblicità di Chanel con Margot Robbie e Jacob Elordi

Veridis Quo è contenuto nel secondo album in studio del del gruppo musicale francese Daft Punk, Discovery, pubblicato il 9 marzo 2001 dalla Virgin. Rispetto al disco di esordio uscito 4 anni prima, Homework, presenta sonorità molto più melodiche, synth pop e disco music. Viene anche considerato dai critici un concept album, incassando tanti giudizi positivi.

Il disco avrebbe anche ispirato il film d’animazione giapponese Interstella 5555, creato da Leiji Matsumoto ed è stato ripreso successivamente da vari artisti. Furono estratti 4 singoli, tra cui One More Time e Harder, Better, Faster, Stronger.

Veridis Quo è l’undicesimo brano in sequenza dei 14 totali. La musica, per quanto synth, rievoca comunque Parigi e la nostalgia.

