Il Bradisismo mette a rischio anche gli scavi di Pompei

Il Bradisismo continua a far tremare i campi flegrei, preoccupando soprattutto la popolazione residente, ma anche le zone circostanti. Dentro e appena fuori la cosiddetta area gialla.

Tra i rischi legati al fenomeno del Bradisismo troviamo la minaccia anche agli Scavi di Pompei. Infatti, pare che una di queste scosse, quella delle 6,48 del mattino, di magnitudo 3.2, abbia portato al cedimento di un muro e una porzione di volta nell’Insula meridionalis. Si tratta, peraltro, di una struttura già danneggiata dal terremoto del 1980, attualmente puntellata e su cui è in corso un’opera di restauro.

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, questa è la nota diffusa dal Parco archeologico di Pompei, uno dei siti italiani più visitati ogni anno:

Nella mattina del 5 giugno 2025, verso le ore 7 in concomitanza con lo sciame sismico nei Campi Flegrei, con scosse fino a magnitudo 3.2, è stato accertato il cedimento parziale di un muro e di una porzione di volta nell’insula Meridionalis dell’area archeologica di Pompei, in una struttura già danneggiata durante il sisma del 1980, che era stata puntellata e su cui era in corso il restauro. Non ci sono danni a persone. Non sono presenti affreschi o reperti mobili nella struttura, si lavora alla messa in sicurezza dell’area